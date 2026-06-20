Tsukuri Judo Ventimiglia protagonista a Cannes: sette ori, cinque argenti e tre bronzi al Trofeo internazionale Le Cannet

Una giornata da incorniciare per la Tsukuri Judo Ventimiglia, che torna dalla Francia con un bottino di quindici medaglie e la conferma dell'ottimo momento attraversato dalla società. Sabato 20 giugno gli atleti ventimigliesi sono stati tra i grandi protagonisti del Trofeo internazionale Le Cannet, disputato a Cannes, imponendosi in numerose categorie e conquistando il gradino più alto del podio in ben sette occasioni.

La delegazione della Tsukuri si è distinta fin dalle prime fasi della competizione, affrontando avversari provenienti da diverse realtà internazionali con determinazione, qualità tecnica e spirito sportivo. Una serie di incontri vinti spesso prima del limite grazie agli ippon, marchio di fabbrica della squadra, ha permesso ai judoka di raggiungere numerose finali e di portare a casa risultati di assoluto prestigio.

A conquistare la medaglia d'oro sono stati Gabriele Catassi, Gabriele Friuli, Iacopo Narcisi, Diego Zoccali, Leonardo Pitura, Ludovico Berlingo e Giulia Ferraro, protagonisti di un percorso impeccabile che li ha portati sul gradino più alto del podio.

Cinque, invece, le medaglie d'argento conquistate da Antonio Mancarella, Sofia Mancarella, Leonardo Bonsignore, Elio Ferraro e Viola Trucchi, capaci di raggiungere la finale nelle rispettive categorie al termine di prestazioni di alto livello.

Completano il medagliere i bronzi ottenuti da Carlo Picciau, Leonardo Friuli e Lorenzo Iamundo, che hanno saputo reagire con carattere nelle finali per il terzo posto.

Un risultato che premia il lavoro quotidiano svolto in palestra, dove tecnica, disciplina e continuità rappresentano i principi cardine dell'attività della società ventimigliese.

«Questo è il risultato degli assidui lavori in palestra e della continuità dei nostri ragazzi. A ogni lezione ribadiamo sempre un concetto fondamentale: il lavoro ripaga sempre. La risposta che ci stanno dando i nostri atleti è molto chiara. Sono molto soddisfatto», commenta con orgoglio il tecnico della Tsukuri Judo Ventimiglia.

La trasferta di Cannes conferma così il valore di una società che continua a crescere e a ottenere risultati anche oltre i confini nazionali, portando in alto il nome di Ventimiglia attraverso i valori più autentici del judo: impegno, rispetto, fair play e spirito di squadra.