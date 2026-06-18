Tennistavolo. Il GSTT Bordighera conquista il titolo regionale

La stagione 2025/2026, già positiva oltre ogni previsione, si è conclusa, per il Gruppo Sportivo Tennistavolo Bordighera 1948, con il successo più prestigioso, nella fase regionale del Trofeo “Ping Pong Kids”, gara riservata ai bambini delle scuole elementari che abbina ad un torneo di tennistavolo quattro impegnative prove motorie, per ottenere una classifica combinata che designi il miglior atleta sotto il profilo tecnico ed atletico; la prova regionale si è svolta a Bordighera sotto l’attenta organizzazione del sodalizio bordigotto, quest’anno assoluto protagonista nell0attività regionale giovanile.

In campo maschile il GSTT ha letteralmente dominato le prove motorie, con, nell’ordine, il velocissimo Gabriele Rizzo, Mattia Conte, fenomenale nel salto con la corda, e Lorenzo Forte che, con prestazioni buone in tutte le prove, ha preparato il successo finale; solo quarto il primo dei non Bordigotti, il genovese Bittarello , grande favorito per la vittoria finale.

Da segnalare le ottime prove dei gemelli Ithan e Nicolas Monaco, di Matteo Raimondo e Timotei Olteanu.

Nei quarti della prova di tennistavolo Matteo Raimondo, in grandissima crescita, rischiava il colpaccio arrendendosi di misura al forte Bittarello, mentre nell’altro quarto era Nicolas Monaco a dover cedere dopo un match di ottimo livello. Tutto sembrava complicarsi quando in semifinale Rizzo cedeva a Bittarello e Forte superava a sorpresa Conte in cinque durissimi set; dopo la sconfitta di Rizzo 16/14 al quinto set contro Conte nella finale per un importantissimo terzo posto, il Gstt rischiava di veder sfumare un titolo a lungo assaporato, ma a quel punto, contro il favoritissimo genovese, Lorenzo Forte assistito dal suo tecnico Stefano Raimondo compiva un autentico capolavoro, imponendosi con un perentorio 3 a 0 che per nulla fotografa un match combattutissimo e sempre in bilico.

“E un successo incredibile, ancor più bello perché ottenuto con estrema incertezza, ritorniamo a vincere un titolo regionale giovanile dopo quindici lunghi anni, quando a trionfare era stato Michel Giudice – é la gioia incontenibile di Raimondo, Presidente e Tecnico, ancora provato da la concentrazione in panchina di un match durissimo e vinto con grinta e tattica – Allora però avevamo un tecnico stipendiato ed abbiamo partecipato con due bambini, ora , facendo tutto con la passione di Lorenzo, Chiara e mia, abbiamo portato 13 atleti, vinto le prove motorie maschili e femminili e piazzato tre atleti ai primi tre posti della classifica assoluta. Per tutto l’anno ho assillato i bimbi con preparazione atletica e prove motorie, ma questa è la dimostrazione che abbiamo fatto le scelte giuste, per ché sapevo che per vincere quella era la strada, anche se poi Lorenzo ha sbalordito tutti anche nel tennistavolo.”

Nella gara femminile enorme prestazione della bordigotta Marie Helene Guglielmi, che ha trionfato nelle prove motorie davanti alle gemelle Goncharenko di Chiavari e a Erica Siccardi di Toirano, ma ottime le prove anche delle altre atlete del GSTT Aurora Chindamo e delle giovanissime Beatrice Lai e Victoria Bilc.

Grazie alla maggiore esperienza nel gioco che le ha permesso di vincere il torneo di tennistavolo (quarta Aurora Chindamo), la vittoria finale èandata a Tatiana Goncharenko su Erica Siccardi.

“ Grandi complimenti alle nostre quattro bambine, protagoniste di prove maiuscole e bravissime anche al tavolo nonostante giochino da pochi mesi – commenta Chiara Donetti, neoeletta segretaria del GSTT e protagonista ai recenti Campionati Italiani di Riccione – siamo pronte ad accoglierle nella nostra squadra femminile, per farle crescere, avere tra qualche anno una squadra di alto livello e allargare il numero di donne che giocano a tennistavolo, comprese le mamme.”

Lorenzo Forte, che ha preceduto Conte e Rizzo, rappresenterà la Liguria, a settembre, alle fasi nazionali del Ping Pong Kids, e non è vietato sognare.

Nel Trofeo Coni, gara riservata ai più grandi e svoltasi nel pomeriggio, Tommaso Trucco di Savona, atleta solidissimo e maturo, ha prevalso sul chiavarese Umbero Baffigi, recente campione italiano under 11; tra le ragazze primi due posti per le chiavaresi Emma Bonino e Tatiana Goncharenko, terza Beatrice Lai del GSTT.

“La stagione 25/26, che si concluderà ufficialmente il prossimo week end con i Campionati Provinciali, ci ha regalato soddisfazioni incredibili – afferma Luciano Denicola, novo vice presidente del GSTT – abbiamo vinto tutto quello che si poteva vincere, siamo cresciuti di numero; i trionfi dei bambini sono i più belli e abbiamo grandi progetti per i prossimi anni”.