Educamp Sanremo e Taggia, al via l'ottava edizione: cinque settimane di sport, gioco e inclusione per i giovani

Al via l'ottava edizione degli Educamp Sanremo e Taggia&Valle Argentina, il progetto multisport che da anni rappresenta un punto di riferimento per le famiglie del territorio durante l'estate. L'iniziativa, nata quando il CONI nazionale ha cessato di gestire direttamente il format dei centri estivi multisport, è stata raccolta per prima in provincia dalla Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, che ha assunto il ruolo di società capofila su invito del CONI Liguria. Negli anni il progetto è cresciuto grazie alla collaborazione con la Nuova Lega Pallavolo Sanremo e oggi viene realizzato insieme alla Polisportiva dei Fiori 2.3.

L'Educamp Sanremo prenderà il via lunedì 22 giugno e si svilupperà nell'arco di cinque settimane, con base logistica nel cortile della Scuola Media Pascoli e nei vicini Giardini di Villa Nobel. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17, con la possibilità di venire incontro a particolari esigenze delle famiglie. Oltre alle sedi principali, il programma prevede l'utilizzo di spiagge, piscina e del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, grazie alla collaborazione delle società sportive che operano all'interno della struttura.

L'Educamp Taggia & Valle Argentina inizierà invece lunedì 29 giugno e proseguirà fino a venerdì 14 agosto. La base operativa sarà ospitata nella Palestra Ruffini e presso l'Asilo Regina Margherita di Taggia, con spostamenti organizzati verso le spiagge del lungomare di Arma, il rinnovato campo sportivo Sclavi e altre strutture del territorio coinvolte nel progetto. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi omogenei di circa 15 bambini, ciascuno seguito da un educatore qualificato per l'intera giornata, affiancato da tecnici federali e operatori delle associazioni coinvolte. L'iniziativa è rivolta ai bambini dai 5 ai 12 anni, mentre a Taggia sarà attivata anche una sezione dedicata alla scuola dell'infanzia.

Il programma propone un'ampia rotazione di discipline sportive, tra cui volley, ginnastica, canoa, arrampicata, parkour, basket, arti marziali, ciclismo, atletica, ping pong, calcio, rugby, palla pugno, baseball, pattinaggio e danza, senza dimenticare le numerose attività ludiche in spiaggia. Tutte le proposte saranno sviluppate attraverso il gioco, favorendo divertimento, socializzazione e apprendimento motorio. Ogni partecipante riceverà un kit composto da magliette, pantaloncini e cappellino, oltre al pranzo e alla merenda, preparati dallo chef Luca Muratore, con un menù studiato per soddisfare le esigenze di tutti i bambini.

Il coordinamento tecnico è affidato al professor Samuele Perotti, mentre la gestione amministrativa è seguita dall'ingegner Alice Frascarelli. Il progetto segue le linee guida condivise con il CONI Liguria, è riconosciuto dalla Regione Liguria ed è realizzato con il patrocinio dei Comuni di Sanremo e Taggia e in collaborazione con CSEN Imperia. Determinante anche il contributo delle numerose associazioni sportive del territorio, chiamate a far conoscere le rispettive discipline, oltre al sostegno di Alma Kids Sanremo, negozio di abbigliamento per bambini da 0 a 14 anni, e di Immobiliare Studio Sara di Arma di Taggia.

«I posti disponibili sono limitati», ricordano gli organizzatori, invitando le famiglie interessate a richiedere informazioni e il programma completo inviando un messaggio WhatsApp al 366 4125027.