Sport da combattimento, guerrieri del Fight Team LM di Vallecrosia al Mare protagonisti a Milano (Foto)

"Bassani si allena con me da anni ormai, ha sempre avuto un grande talento, che ha dimostrato in più occasioni, non ha fatto altro che confermare le aspettative. Buttita al suo secondo incontro ha affrontato un incontro squilibrato, accettato per di più con una settimana preavviso, ovviamente il suo impegno in palestra ha ripagato con la prestazione, la sconfitta è giusta ma forse si poteva lasciar tirare di meno essendo un match a contatto leggero" - commenta Luca Maggio - "Piombo esordisce con un ragazzo più giovane e rodato in queste competizioni ma non ha paura di mettere i guantoni e getta il cuore oltre l'ostacolo ripagando gli sforzi fatti in palestra. Su Galant ho poco da dire. Finito il match ancora prima del verdetto noi e l'angolo avversario abbiamo esultato insieme e ci siamo abbracciati tutti, come se fossimo stati una squadra unica. Il verdetto non ci pesa, sapevamo di aver perso la prima ripresa e di conseguenza poi il recupero perché quando i match sono così equilibrati diventa difficile. Forse ci stava il pareggio ma la vera vittoria è stata l'emozione che abbiamo provato tutti solo a guardare questi due ragazzi combattere come leoni senza scorrettezze esprimendo una boxe che raramente si vede a livello dilettantistico. Presto per Alex si apriranno porte molto prestigiose. Questo ragazzo è un esempio di sacrifici, disciplina e coraggio. Sono fiero di tutti loro, è una fortuna avere un team del genere. Le sconfitte in casa nostra non esistono: o vinci o impari".