Sport da combattimento, guerrieri del Fight Team LM di Vallecrosia al Mare protagonisti a Milano (Foto)

Trasferta di successo e coraggio a Milano per i guerrieri del Fight Team LM di Vallecrosia al Mare.
Sul ring dell'evento Fiscam andato in scena domenica 14 giugno alla MGM Boxe Island di Milano il Fight Team LM è stato protagonista. "Abbiamo schierato Alex Galant, 75 kg nella boxe a contatto pieno, Bassani Emanuele 90 kg, Riccardo Piombo 65 kg e Alex Buttita 70 kg nella boxe a contatto leggero" - fa sapere il Fight Team LM di Vallecrosia al Mare - "Emanuele Bassani vince dopo aver dominato tutte le riprese con facilità esprimendo un'elevata tecnica sopraffina. Riccardo Piombo si confronta con un avversario più giovane ma con più esperienza, ciononostante vince imponendo il suo ritmo. Alex Buttita perde di misura ma esprime tecnica e cuore in un match che di contatto leggero aveva poco, con un avversario decisamente più esperto. Tra i match di rilievo della parte serale a contatto pieno Alex Galant si trova davanti a un avversario con mento duro e mani pesanti. Tre riprese di scambi durissimi vedono assegnare la vittoria all'avversario ma gli applausi di tutto il pubblico presente erano rivolti a una prestazione magistrale da parte di entrambi gli atleti che testimonia come Galant continui a promettere spettacolo anche per il futuro".
"Bassani si allena con me da anni ormai, ha sempre avuto un grande talento, che ha dimostrato in più occasioni, non ha fatto altro che confermare le aspettative. Buttita al suo secondo incontro ha affrontato un incontro squilibrato, accettato per di più con una settimana preavviso, ovviamente il suo impegno in palestra ha ripagato con la prestazione, la sconfitta è giusta ma forse si poteva lasciar tirare di meno essendo un match a contatto leggero" - commenta Luca Maggio - "Piombo esordisce con un ragazzo più giovane e rodato in queste competizioni ma non ha paura di mettere i guantoni e getta il cuore oltre l'ostacolo ripagando gli sforzi fatti in palestra. Su Galant ho poco da dire. Finito il match ancora prima del verdetto noi e l'angolo avversario abbiamo esultato insieme e ci siamo abbracciati tutti, come se fossimo stati una squadra unica. Il verdetto non ci pesa, sapevamo di aver perso la prima ripresa e di conseguenza poi il recupero perché quando i match sono così equilibrati diventa difficile. Forse ci stava il pareggio ma la vera vittoria è stata l'emozione che abbiamo provato tutti solo a guardare questi due ragazzi combattere come leoni senza scorrettezze esprimendo una boxe che raramente si vede a livello dilettantistico. Presto per Alex si apriranno porte molto prestigiose. Questo ragazzo è un esempio di sacrifici, disciplina e coraggio. Sono fiero di tutti loro, è una fortuna avere un team del genere. Le sconfitte in casa nostra non esistono: o vinci o impari".