Sanremo-Liguria Calcio Non Vedenti, storico bronzo tricolore a Roma: ora la sfida della Coppa Italia (Foto)

La Sanremo-Liguria Calcio Non Vedenti torna da Roma con un risultato di grande prestigio: il terzo posto alle Final Four del Campionato Italiano FISPIC di Calcio a 5 B1, massimo torneo nazionale riservato agli atleti non vedenti assoluti. Un traguardo dal grande valore sportivo che certifica il lavoro svolto dalla società ligure nel corso dell’ultima stagione. Dopo un anno di assenza dalle competizioni a causa di difficoltà organizzative e interne, la squadra è riuscita a ricostruire il proprio percorso, tornando immediatamente tra le migliori realtà italiane del movimento.

Le finali nazionali, disputate al Centro di Preparazione Paralimpica di Roma, hanno riunito le quattro squadre più forti del campionato: Sport Ability Roccaraso, UIC Bari, Quarto Tempo Firenze e la stessa formazione matuziana guidata dal tecnico Giancarlo Di Malta. La Sanremo-Liguria ha affrontato l’appuntamento tricolore con due assenze pesanti, quelle di Kahraman Kurbetoglu e Mehmet Dincer, giocatori fondamentali nel cammino che aveva portato la squadra alla qualificazione alle Final Four.

Nella semifinale di sabato i liguri si sono trovati di fronte la Sport Ability Roccaraso, formazione che avrebbe poi conquistato lo scudetto. Gli abruzzesi si sono imposti per 7-2 trascinati dalle cinque reti di Paul Iyobo e dalla doppietta di Francesco Cavallotto. Per la squadra di Di Malta sono arrivate le due marcature di Gaston Gaviglio. La reazione della Sanremo-Liguria non si è fatta attendere. Nella finale per il terzo posto contro l’UIC Bari, i liguri hanno conquistato il podio grazie a una vittoria per 4-3 al termine di una gara intensa e combattuta. Decisive le doppiette di Gaston Gaviglio e Juan José Garrido, mentre per i pugliesi è arrivata la tripletta di Nicola Mauro. A rendere ancora più speciale il weekend romano è arrivato anche un importante riconoscimento individuale: Jonathan Ramirez Ballesteros è stato premiato dalla FISPIC come miglior portiere del Campionato Italiano di Calcio a 5 B1 2025-2026.

Lo scudetto è andato alla Sport Ability Roccaraso, capace di superare nella finalissima il Quarto Tempo Firenze per 4-3. Ancora protagonista Paul Iyobo con una tripletta, completata dalla rete di Francesco Cavallotto; per i toscani a segno Damiano Giunta e Valerio Arancio Febbo, autore di una doppietta. La stagione della Sanremo-Liguria, però, non è ancora terminata. Già nel prossimo fine settimana la squadra sarà impegnata a Campi Bisenzio, dove andrà in scena la Final Four di Coppa Italia. In semifinale i liguri ritroveranno proprio la Sport Ability Roccaraso in una sfida dal sapore di rivincita.

Il bronzo conquistato a Roma rappresenta non solo un risultato storico per la società, ma anche un motivo di orgoglio per tutto il movimento paralimpico ligure, confermando la crescita e l’ambizione di una squadra tornata protagonista ai vertici del calcio a 5 per non vedenti italiano.