Moto Club BMS al CIV Junior: Bellone torna in pista con la Ohvale Legend che richiama il Team Italia del 1992

Il Moto Club BMS sarà protagonista nel Campionato Italiano CIV Junior all'interno del Trofeo Legend, la categoria che celebra la storia del motociclismo attraverso le iconiche livree che hanno segnato intere generazioni di appassionati. A rappresentare il sodalizio sarà Livio Bellone, impegnato come wild card in sella a una Ohvale caratterizzata da una speciale livrea ispirata al Team Italia degli anni Novanta. Una scelta dal forte significato simbolico, che riporta in pista i colori con cui Bellone prese parte al Campionato Europeo nel 1992.

Il Trofeo Legend nasce proprio con l'obiettivo di rendere omaggio ai grandi protagonisti delle due ruote, offrendo ai piloti la possibilità di gareggiare con moto che richiamano le livree storiche del motociclismo e trasformando ogni appuntamento in un viaggio tra ricordi, emozioni e passione. Per Bellone si tratta di un ritorno dal valore speciale: “Per me è un vero e proprio tuffo nel passato. Tornare in pista con quei colori significa rivivere un pezzo importante della mia storia e della mia passione per le corse”, racconta il pilota. Un'esperienza che va oltre il semplice risultato sportivo e che unisce il piacere di tornare a correre alla voglia di condividere ancora una volta l'atmosfera delle competizioni. “Sarà prima di tutto un grande divertimento. Il Trofeo Legend è un trofeo aperto a tutti, dove la passione viene prima di tutto. E poi, perché no… magari potrà arrivare anche qualche soddisfazione”, aggiunge Bellone.

Accanto a lui ci sarà anche Federico De Luca di Garage84, che prenderà parte al Trofeo Legend affrontando la sua prima esperienza in gara. Un debutto carico di entusiasmo che segna l'inizio di un nuovo percorso sportivo all'insegna della crescita personale e della passione per il motociclismo. Per il Moto Club BMS, da sempre impegnato nella formazione dei giovani piloti e nella promozione della cultura motociclistica, questa partecipazione rappresenta un importante punto d'incontro tra passato e futuro: da una parte l'esperienza e la memoria storica, dall'altra il desiderio di costruire nuove opportunità per i talenti emergenti.

Un ritorno alle origini nel segno della passione, della pista e del gas aperto, valori che continuano a rappresentare l'essenza più autentica del motociclismo.