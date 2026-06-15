Ventimiglia Calcio in Promozione, le congratulazioni del Sindaco Di Muro e dell'Assessore Faedda

L’Amministrazione Comunale di Ventimiglia esprime le più sincere congratulazioni al Ventimiglia Calcio per lo straordinario traguardo raggiunto con la conquista del campionato e il meritato avanzamento in Promozione.

Un risultato importante che rappresenta il coronamento di una stagione vissuta con sacrificio, passione, determinazione e spirito di squadra. Una vittoria costruita giorno dopo giorno, partita dopo partita, grazie all’impegno dei giocatori, dello staff tecnico, della dirigenza e di tutti coloro che hanno contribuito a questo successo.

“La promozione del Ventimiglia Calcio è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra città – dichiarano il Sindaco On. Flavio Di Muro e l’Assessore allo Sport Tiziana Faedda – Questo traguardo premia il lavoro serio e costante di una società sportiva che negli anni ha saputo investire nello sport e nei giovani, diventando un punto di riferimento per il territorio. Rivolgiamo i nostri complimenti ai ragazzi, ai tecnici, ai dirigenti e ai tifosi che hanno sostenuto la squadra con entusiasmo e passione per tutta la stagione. Lo sport –concludono il Sindaco e l’Assessore – rappresenta un importante strumento di crescita, aggregazione e identità per la comunità. La promozione del Ventimiglia Calcio è una bellissima pagina sportiva che coinvolge l’intera città e testimonia come l’unione, la dedizione la perseveranza ed il sacrificio possano portare a risultati straordinari.”