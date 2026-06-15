Vallecrosia al Mare, il dodicenne Tommaso Lagorio sfiora il podio alla Ion Cup (Foto)

Tommaso Lagorio sfiora il podio alla Ion Cup. L'atleta dodicenne della PSV Ng Team Più Sport di Vallecrosia al Mare chiude, infatti, al quarto posto a Caldirola.

"Tommaso Lagorio, insieme al papà Luca, sabato 13 giugno, ha partecipato alla prima tappa della Ion Cup rendendo onore alla PSV NG Team più sport di Vallecrosia. Il dodicenne ha, infatti, sfiorato il podio per una manciata di secondi" - fa sapere la PSV Ng Team Più Sport di Vallecrosia al Mare - "Tommaso con il tempo di 2'43"34 si piazza quarto a soli 5" dal primo e così è 6° assoluto nella classe J1 e J2".

"Un ottimo inizio per lui nel panorama agonistico del downhill vista la sua giovane età" - commenta la PSV Ng Team Più Sport di Vallecrosia al Mare - "Ora per Tommaso un po' di pausa per confermare, e perché no provare, il 'medagliere' a Saint Gree, la seconda tappa della Ion Cup, circuito Gravity nazionale ormai consolidato per l'iniziazione dei giovani atleti nelle competizioni off road".