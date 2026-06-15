Un anno fa la Champions League del Pro Seborga-Ticinia Novara: il Principato ricorda il primo titolo europeo (Foto)

Ricorre oggi il primo anniversario della vittoria della Champions League di football sala conquistata dal Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga in unione con il Ticinia Novara, storica realtà della disciplina con cui il club ufficiale del Principato ottenne lo scorso anno il primo titolo europeo della propria storia.

Un successo reso ancora più prestigioso dal bronzo continentale conquistato dalla formazione femminile nella stessa competizione. Un risultato che rappresentò l'inizio di una stagione 2025 particolarmente positiva, culminata con la conquista di tutti i titoli del calendario maschile nazionale italiano della FIFS – Campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana – oltre allo Scudetto ottenuto anche a livello femminile.

A ricordare l'importante ricorrenza è stata la Federazione del Principato attraverso le parole del direttore sportivo Matteo Bianchini.

"A distanza di un anno esatto è ancora forte l'emozione per questi fantastici traguardi – ha dichiarato Bianchini – ancor più pensando che proprio oggi ricorre il decimo anniversario dalla scomparsa di Valeria Lupi Patrone, fondatrice del vivaio a cui il nostro club è profondamente legato, mentre ieri si celebravano i novanta anni dalla nascita del Principe Giorgio I di Seborga a cui va sempre il nostro pensiero".

Il dirigente ha quindi rivolto un ringraziamento ai protagonisti della collaborazione che ha portato al successo europeo: "Siamo davvero grati per questa collaborazione agli amici del Ticinia Novara, al presidente Daniele Colognesi, al vicepresidente Gerardo Bestetti, al dirigente Fabrizio Pavan e al coach-capitano Stefano 'The King' Usai, vera e propria icona di questa disciplina, già commissario tecnico della Nazionale italiana, che ha recentemente presentato al Salone del Libro di Torino il volume dedicato alla sua straordinaria carriera".

Un pensiero è stato dedicato anche a Pietro Stassi e alla realtà locale del Pro Seborga: "Un ringraziamento speciale al nostro dirigente e giocatore Pietro Stassi, sempre molto legato allo sviluppo di questo settore sportivo, e al gruppo locale del Pro Seborga guidato dal coach Gero Todaro che, con la vittoria della Coppa Liguria FIFS 2020 e le successive partecipazioni alle final four nazionali, ha consentito anche alla prima squadra di acquisire stabilità e continuità nella presenza ai più importanti eventi del football sala fino alla collaborazione dello scorso anno con il Ticinia Novara, il club più titolato d'Europa in questa disciplina".

I trofei conquistati potrebbero inoltre rappresentare un primato particolare. "Quando non giochiamo sotto forma di Nazionale ma di club Pro Seborga – ha spiegato ancora Bianchini – partecipiamo per convenzione a tornei locali o nazionali del panorama italiano, un po' come il Monaco nel campionato francese. Ci è stato segnalato che Seborga, con i suoi 285 abitanti, essendo insieme a Novara sede di questo team nato dal connubio tra le due realtà, potrebbe essere la più piccola località ad aver mai vinto un titolo nazionale e quindi, a maggior ragione, un titolo europeo in qualsiasi disciplina. Cercheremo ulteriori informazioni e restiamo pronti ad affrontare insieme agli amici del Ticinia Novara anche la stagione 2026 del football sala".