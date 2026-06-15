Tennis Summer Camp 2026, entusiasmo al Circolo Tennis Sanremo: sport, padel e divertimento fino al 14 agosto

Al Circolo Tennis Sanremo è partita con grande entusiasmo l'edizione 2026 del Tennis Summer Camp, il tradizionale appuntamento estivo dedicato a tennis, padel e divertimento che accompagnerà bambini e ragazzi fino al prossimo 14 agosto. Galvanizzati dalla vicinanza dei grandi campioni, le bambine e i bambini protagonisti della prima settimana hanno vissuto giornate all'insegna dello sport e della condivisione, alternandosi sui campi in terra battuta e in sintetico dello storico circolo cittadino sotto l'attenta guida dei maestri della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Un valore aggiunto particolarmente apprezzato dai giovani partecipanti è rappresentato dalla presenza della Mager/Civarolo Sanremo Tennis Team, l'accademia che vede in Matteo Arnaldi la propria punta di diamante e in Gianluca Mager e Matteo Civarolo i direttori. La vicinanza con il team consente infatti ai ragazzi di assistere agli allenamenti dei futuri campioni, trasformando ogni giornata in un'importante occasione di crescita e ispirazione.

Il camp estivo proseguirà fino al 14 agosto con un programma strutturato dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, pensato per coniugare attività sportiva e momenti educativi. Le giornate prevedono risveglio muscolare, sessioni di tennis, pause dedicate ai giochi di destrezza, momenti di studio, il pranzo presso il ristorante Il Galeone, quindi spazio al padel e ancora al tennis. L'iniziativa è rivolta a tutte le fasce d'età comprese tra i 6 e i 17 anni, confermandosi come uno degli appuntamenti estivi più attesi dalle famiglie del territorio e un'opportunità preziosa per avvicinarsi al mondo della racchetta in un ambiente sano, educativo e ricco di stimoli.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Circolo Tennis Sanremo ai numeri 0184 66 17 76 e 335 61 48 686.