Festival Beach Volley, trionfano Viale e Canegallo: Sanremo celebra sport, turismo e grande spettacolo (Foto)

Il 23° Festival Nazionale Beach Volley "Esse G Computer", valido come tappa della Serie Beach 1 Fipav Italia, si è concluso a Sanremo con il successo della coppia formata dal piemontese Vittorio Viale e dal romano Matteo Canegallo, protagonisti di un torneo di altissimo livello tecnico e spettacolare. In finale, Viale e Canegallo hanno superato con un netto 2-0 la coppia tutta romana composta da Daniele Talia e Daniele Sablone, conquistando così il gradino più alto del podio. Al terzo posto si sono classificati i milanesi Edoardo e Tommaso Pizzoleo, fratelli nella vita e compagni di squadra, che nella finalina hanno avuto la meglio sui toscani Eugenio Amore ed Edoardo Pantalei.

Il pubblico presente ha potuto assistere a un autentico super spettacolo nelle semifinali: entrambe le sfide si sono infatti concluse sul 2-1, dopo quasi un'ora di gioco ciascuna, regalando emozioni e scambi di altissimo livello. Da sottolineare anche il risultato delle formazioni liguri, quinte classificate a pari merito. Ottimo il percorso della coppia composta da Simone Furgani e Robert Torello, così come quello del duo targato Riviera Volley-Grafiche Amadeo, formato da Fabio Brofiga e Dennis Leonelli. Alla cerimonia di premiazione erano presenti il gruppo del settore arbitri e dei supervisori Fipav, la consigliera delegata allo Sport della Città di Sanremo, Maura Ghisi, la delegata al settore Beach Volley Fipav Liguria, Monica Noieuf, e la responsabile marketing di Birra Baladin, Maria Silvia Negri.

Ancora una volta la Polisportiva 1990 Corpo e Movimento Riviera Volley ha saputo trasformare il Festival Beach Volley in un appuntamento capace di coniugare sport e promozione turistica, richiamando oltre 32 coppie provenienti da tutto il Nord e Centro Italia. "Il Festival Beach Volley si conferma un evento di riferimento, capace di valorizzare il territorio attraverso lo sport e di offrire uno spettacolo apprezzato da atleti, addetti ai lavori e pubblico".

L'organizzazione ha voluto inoltre rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: l'Assessorato allo Sport e al Turismo della Città di Sanremo, con l'assessore avvocato Alessandro Sindoni, la Regione Liguria, i Bagni Italia e gli sponsor Acqua Fonte Bauda di Calizzano, Promotori Imperia Sanremo di Banca Mediolanum, Grafiche Amadeo, Birra Baladin, Oliflor Export Fiori e il ristorante Pesce Innamorato di Sanremo: "Un lavoro di squadra che ha consentito al Festival di confermarsi tra gli appuntamenti più attesi dell'estate sportiva ligure".