Calcio a 8, tutto pronto per il 31° Trofeo Città di Sanremo: stasera il via a Pian di Poma

La lunga estate calcistica sanremese alza finalmente il sipario. Questa sera, presso il centro sportivo di Pian di Poma, prenderà il via il 31° Trofeo Città di Sanremo, l’ormai irrinunciabile appuntamento che da oltre tre decenni accompagna le serate degli appassionati del ponente ligure.

Quest’anno, gli organizzatori hanno deciso di dare una ventata di freschezza alla manifestazione, trasformandola di fatto in un piccolo campionato. Le 8 squadre iscritte, provenienti da ogni angolo della provincia — da Imperia fino a Ventimiglia — sono state inserite in un girone unico. Questa scelta garantisce un numero maggiore di incontri e, soprattutto, la possibilità per ogni formazione di misurarsi direttamente con tutte le altre avversarie.

Ma le novità non finiscono qui: terminata la fase a gironi, si passerà a una fase finale a eliminazione diretta dal sapore innovativo. Gli organizzatori hanno infatti introdotto una sorta di play-in in stile "Kings League", studiato appositamente per premiare il percorso delle squadre meglio classificate durante la regular season.

Delineare una favorita quest'anno è un’impresa quasi impossibile. Il livello medio del torneo si è alzato notevolmente e la competizione promette scintille. L'Ag. Temacasa, capitanata da Scali (Bordighera Sant'Ampelio), punta a ribadire la supremazia degli ultimi anni, ma la strada verso il titolo si prospetta tortuosa: dovrà fare i conti con realtà collaudate come la Carlin's Boys e la Pizzeria Ciro's, sempre ostiche da affrontare.

Occhi puntati anche sulla formazione Alis Centro Estetico / F.lli Diurno, un mix interessante di esperienza e gioventù: capitan Conrieri, Salmaso e il talento cristallino di Mei Salvaterra (reduce dall'ottima stagione alla Vallecrosia Academy) rappresentano un valore aggiunto che potrebbe sparigliare le carte.

Il programma della prima giornata

Il torneo, che si concluderà domenica 12 luglio, vedrà almeno un incontro in programma ogni sera. La giornata inaugurale è stata spalmata su tre appuntamenti:

Stasera, lunedì:

Ore 20.15: INFO PHONE – IMPERAFLOR

Ore 21.15: DARKSIDE F.C. – CARLIN'S BOYS

Domani, martedì:

Ore 20.30: AG. TEMACASA – BISTROT MARZIO

Mercoledì:

Ore 20.30: PIZZ. CIRO'S – ALIS CENTRO ESTETICO/F.LLI DIURNO

Non solo calcio giocato: come da tradizione, il torneo sarà accompagnato dal servizio bar e ristorazione sempre operativo accanto alle tribune del campo a 8. Sarà l'occasione perfetta per godersi una bibita ghiacciata o un panino in compagnia, osservando da vicino le giocate dei protagonisti in campo. Il 31° Trofeo Città di Sanremo è pronto a regalare emozioni: lo spettacolo sta per cominciare.