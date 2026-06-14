Festival Beach Volley Città di Sanremo, oggi il gran finale: in campo campioni e sfide da non perdere

Si conclude oggi, sui campi allestiti ai Bagni Italia, Lido e Morgana, la tappa sanremese della Serie Beach 1 – Trofeo Esseg Computer, appuntamento che coincide con la 23ª edizione del Festival Beach Volley Città di Sanremo. A partire dalle 9, le coppie finaliste si daranno battaglia per conquistare uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama nazionale targato FIPAV, in una giornata che promette spettacolo e grande agonismo fino alla finalissima, prevista intorno alle ore 16.

Tra i protagonisti più attesi spicca il nome del pluricampione Eugenio Amore, viareggino, già campione d'Italia e olimpionico nei primi anni Duemila, che scenderà in campo in coppia con Edoardo Pantalei. Grande curiosità anche per la sfida tutta ligure tra Simone Furgani e Robert Torello e il duo formato da Fabio Balestra e Andrea Taramasco, mentre saranno ancora in gara i portacolori della società organizzatrice, il Grafiche Amadeo Riviera Volley, con la coppia composta da Fabio Brofiga e Dennis Leonelli. Molta attenzione sarà rivolta anche alla testa di serie numero uno, i piemontesi Vittorio Viale e Matteo Canegallo, protagonisti di un percorso impeccabile e sempre vittoriosi fino a questo momento.

La tappa di Sanremo ha fatto registrare numeri importanti, con ben 32 coppie al via. Gli organizzatori sono stati costretti a escludere alcune formazioni rimaste fuori dal tabellone principale, un dato che conferma il crescente apprezzamento dell'evento nel circuito italiano del beach volley FIPAV. «La grande partecipazione dimostra ancora una volta quanto la tappa di Sanremo sia apprezzata nel panorama nazionale», sottolineano gli organizzatori. Oltre ai punti validi per il ranking italiano, il torneo mette infatti in palio 1.500 euro di montepremi.

La manifestazione è resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Sanremo, attraverso gli assessorati allo Sport e al Turismo, e al sostegno degli sponsor Esseg Computer, Banca Mediolanum – promotori di Imperia e Sanremo, Acqua Calizzano, Birra Baladin, Grafiche Amadeo, Export Fiori e Oliflor. L'appuntamento è dunque per una domenica di grande sport sulla sabbia di Sanremo, dove i migliori interpreti del beach volley italiano si contenderanno il successo finale davanti al pubblico delle grandi occasioni.