Calcio: via ai ripescaggi con la promozione della Fezzanese, tra le alltre festeggia anche il Ventimiglia

Con la promozione della Fezzanese in Serie D si mette ufficialmente in moto il meccanismo dei ripescaggi, con effetti a cascata dalla Promozione fino alla Seconda Categoria. Oltre al Vallescrivia, che conquista l'approdo in Eccellenza dopo il successo ottenuto nei playoff contro il Savona, buone notizie anche per il Ventimiglia, che viene promosso in Promozione dalla Prima Categoria nonostante la sconfitta rimediata a Quiliano contro il Casarza Ligure.
Esulta inoltre il Castelletto, che vede premiato il proprio percorso dopo la vittoria nello spareggio ripescaggio disputato contro il Sassello. Proprio Savona e Sassello restano ora in attesa di sviluppi legati a eventuali rinunce o fusioni. Per entrambe le società la possibilità di ottenere ugualmente il salto di categoria non è ancora svanita.
LASCARIS - FEZZANESE 3-2
Marcatori: 20' Cesarini, 66' De Mitri, 76' Achino, 84' Savva, 124' rig. Bruccini
LASCARIS: Castaldi, Capra, Battilani, Cena, Fiore, Bianco, Sussetto, Molon (52' De Mitri), Achino, Zeni (94' Scavone), Cottafava (58' Trombin). (12 Colamartino 13 Savva 14 Della Valle 15 Bruno 16 Trombin 17 Masi M. 18 Luxardo 19 De Mitri 20 Scavone). All. Falco
FEZZANESE: Mazzola, Nicolini (47' Campana), Stradini (57' Salerno), Vietina, Cappelli, Corrado Mattia (79' Masi T.), Scieuzo, Bruccini, Scarlino, Cesarini (72' Morelli), Beccarelli (93' Baracchini). (12 Semeraro 13 Campana 14 Masi T., 15 Aliboni 16 Salerno 17 Costa 18 Morelli 19 Baracchini 20 Corrado S.). All. Ponte
ARBITRO: Lelli di Cesena