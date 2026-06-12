ISISS Fermi Polo Montale, il saluto alle professoresse Cafici e Maugeri: si chiude una lunga stagione di scuola

Al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2025/2026, il plesso Montale dell'ISISS Fermi Polo Montale ha vissuto un momento carico di emozione e gratitudine. Colleghi e personale scolastico hanno infatti salutato con affetto due figure storiche dell'istituto: le professoresse Eleonora Cafici, docente di lingua inglese, e Susanna Maugeri, docente di lingua tedesca, che concludono il loro lungo e proficuo percorso professionale.

Per anni, entrambe hanno rappresentato un autentico punto di riferimento per generazioni di studenti, accompagnandoli non soltanto nell'apprendimento delle lingue straniere, ma anche nel loro percorso di crescita personale e umana. Con passione, competenza e dedizione hanno saputo trasmettere il valore dello studio, della curiosità e dell'apertura verso il mondo, lasciando un segno indelebile nella comunità scolastica.

Le professoresse Cafici e Maugeri sono state inoltre una risorsa preziosa per i colleghi, con i quali hanno condiviso progetti, iniziative ed esperienze significative della vita dell'istituto, contribuendo con il proprio spirito collaborativo alla costruzione di un ambiente scolastico ricco di umanità e professionalità.

Il saluto rivolto loro al termine delle attività didattiche è stato accompagnato da sentimenti di riconoscenza e affetto, nel segno della stima maturata in tanti anni di servizio. A entrambe va il più sincero augurio di vivere questa nuova fase della vita con serenità, soddisfazione e tanti nuovi progetti da coltivare. Una pensione che rappresenta il meritato traguardo di una carriera spesa al servizio della scuola e delle nuove generazioni.