Record di iscritti alla “Run for the Whales” in programma sabato 20 giugno a Sanremo (Foto e video)

Record di iscritti alla Run for the Whales, che a dieci giorni dalla gara ha già quasi raddoppiato il numero registrato lo scorso anno. Ad oggi risultano infatti iscritti alle tre gare (mezza maratona, 10 km e Family Run) oltre 2000 atleti, molti dei quali provenienti dall’estero oltre che da ogni regione italiana.

La Run for the Whales è in programma sabato 20 giugno e vedrà confermata la tradizionale formula: mezza maratona (Fidal), 10 km non competitiva e Family Run (circa 3 km). Punto di partenza e arrivo sarà il campo di atletica di Pian di Poma, dove è prevista animazione musicale con live set e DJ. Nel corso della corsa ovviamente la pista ciclabile rimarrà chiusa per la manifestazione, dalle 18 fino al termine.

"Questa gara nasce nel 2016 e va a raccontare una tipicità del nostro territorio - afferma l'assessore regionale Luca Lombardi - sia per il nostro patrimonio di fauna locale sia per l'unicità di una ciclabile che dà interamente sul mare".

"Io faccio un plauso agli organizzatori - incalza l'assessore al turismo Alessandro Sindoni - che forniscono due eventi ormai appuntamenti fissi del calendario manifestazioni, con la maratona a dicembre e la Run for the Whales in estate. Ho avuto la fortuna di fare le gare organizzate e mentre correvo ho sentito tante delle persone in gara rimanere affascinate dal panorama".

"Riceviamo i ringraziamenti ma dobbiamo anche restituirli - interviene Igor Varnero - perché senza il supporto amministrativo non sarebbe possibile. Le nostre manifestazioni sono ormai entrate all'interno del calendario degli atleti, il che è anche una manifestazione di stima e apprezzamento da parte degli stessi. Contiamo già 2000 atleti iscritti il che è un ottimo risultato: fin dall'inizio il nostro obiettivo è stato quello di creare un evento rappresentativo del territorio che attragga persone dall'estero. Ormai contiamo stabilmente circa 30 nazioni rappresentate. Quest'anno poi riportiamo Sky Sport, con la presenza dei coach di Icarus, con una trasmissione che farà da teaser anche per la maratona invernale. Non dobbiamo poi dimenticare come il tutto nasca dall'unione tra Sanremo Marathon e Istituto Tethis".

Tra gli atleti al via ci sarà Patrick Francia dell’Atletica Reggio (vincitore della Run for the Whales 2024 e 2° nel 2025) che due mesi fa a Maranello ha fissato il proprio personal best sulla mezza maratona in 1h04’45”. Ai nastri di partenza anche Paola Noli della Delta Spedizioni (vincitrice della Sanremo Marathon 2023), Simone Balestra del gruppo Dragonero (3° alla Run for the Whales 2025), Elisa Viora del Torino Road Runners (3° alla Run for the Whales 2025).

A due settimane dalla gara, questo il dettaglio degli iscritti: 930 atleti per la mezza maratona, 942 per la 10 km e 142 per la Family Run.

Orari partenze sabato 20 giugno

Ore 18:00 - Family Run

Ore 19:00 - Half Marathon

Ore 19:15 - 10 km

Percorsi

La Half Marathon partirà dal campo di atletica di Pian di Poma a Sanremo. Gli atleti si dirigeranno subito in direzione levante lungo la pista ciclopedonale fino ad Arma di Taggia, dove sarà posto il giro di boa per il ritorno che li condurrà di nuovo a Sanremo, dove il traguardo avverrà dopo un ultimo giro della pista di atletica.

La 10 km, sempre con partenza e arrivo a Pian di Poma, si svilupperà nel tratto cittadino della pista ciclopedonale. La gara procederà subito in direzione ponente fino alla “piccola” di Ospedaletti, per poi tornare verso Sanremo con giro di boa alla vecchia stazione dei treni.

La Family Run, per un totale di circa 3 km, interesserà il tratto del lungomare sanremese.

Le gare sono curate sotto il profilo tecnico dall’ASD Pro San Pietro.

Iscrizioni: online, fino a giovedì 18 giugno, direttamente sul sito ufficiale: runforthewhales.it; successivamente presso il desk che sarà allestito al campo di atletica di Pian di Poma nei seguenti orari: Venerdì 19 giugno (Half Marathon, 10 km e Family Run) dalle 14:30 alle 18. Sabato 20 giugno (solo per la 10 km e la Family Run) dalle 10 alle 13.

Anche quest’anno sono state tantissime le candidature al format, che permette ai quattro protagonisti prescelti di vivere, seguiti da uno staff di professionisti, il percorso di avvicinamento alle gare.

Di seguito i loro nomi e la competizione alla quale parteciperanno:

Mezza maratona

Elisa Gerbaldo, 36 anni, Cuneo

Martina Moro, 35 anni, Imperia

10 km

Francesco Ceraolo, 48 anni, Savona

Paolo Moriondo, 58 anni, Moncalieri (TO)

Lo staff che sta seguendo gli atleti è stato composto da:

Roberto Giacopelli – coach allenatore, segue podisti con programmi personalizzati e dedicati alla loro “gara-obiettivo”. Nel contempo, oltre che allenare, partecipa a percorsi di crescita personale, con corsi e confronti con altri tecnici al fine di migliorare sempre nell’interesse degli atleti.

Chiara Roncallo – biologa nutrizionista, fa parte del team Nutrimedisport guidato da Stefano Beschi. Ha conseguito la laurea triennale in Scienze biologiche all’Università di Pavia e, successivamente, la laurea magistrale in Alimentazione e nutrizione umana all’Università di Milano. Nel 2024 ha ottenuto l’abilitazione come biologa nutrizionista all’Università di Pavia e si è diplomata come esperta di nutrizione sportiva alla scuola SANIS.

In gara ci saranno anche i coach di Icarus, Arianna Zucchini e Davide Barattini, che correranno insieme agli atleti. La trasmissione “Corri con il Coach”, in onda su Sky Sport e Cielo, dedicherà infatti una trasmissione alla manifestazione sanremese. Il format televisivo prevede che i coach affrontino le sfide di corsa direttamente al fianco degli atleti, documentando le emozioni delle gare podistiche più iconiche.

L’evento sportivo rappresenta anche un momento di promozione turistica per il territorio e le sue bellezze. La manifestazione è nata nel 2016 su iniziativa dell’Istituto Tethys Onlus in collaborazione con il Comitato organizzatore della Sanremo Marathon. L’Istituto, al quale sarà devoluta parte delle iscrizioni, è un’associazione senza fini di lucro che si dedica allo studio e alla tutela dei mammiferi marini del Mediterraneo. A caratterizzare la Run for the Whales è infatti anche il messaggio di tipo ambientale legato alle balene e ai delfini che vivono nel Mar Ligure. La manifestazione vuole portare l’attenzione sull’incredibile ricchezza rappresentata dai cetacei che vivono nel Santuario Pelagos.

Il Comitato organizzatore desidera ringraziare per il supporto i Comuni di Sanremo, Ospedaletti e Taggia, la Regione Liguria e l’Agenzia regionale per la promozione turistica “La Mia Liguria”. Per la collaborazione Amaie Energia e Servizi. Per il sostegno: The Club, Nyala Suite Hotel Sanremo, Flor Coop Sanremo, Costa Ligure, B&B, Mastelli, +Watt, Santa Vittoria, Daphné Sanremo, Diemme Fiori, Ars Ecologia, Armax, Promo&Graphics, Grandiauto, 361. Media partner: La Stampa e Specchio dei Tempi.