Footgolf. Federazione di Seborga, ancora un bronzo mondiale con Michele Marcolini del club partner Bitta Team

Arriva ancora dal footgolf una medaglia di bronzo iridata per la Federazione Calcistica del Principato di Seborga. Dopo il terzo posto al Mondiale per Club dello scorso anno ottenuto in Inghilterra dal Bitta Team di Genova, storico partner della FCPS, è stato questa volta il Mondiale per Nazioni 2026 disputato ad Acapulco a riservare grandi emozioni al club genovese che schierava ben nove giocatori convocati dalla nazionale italiana della Associazione AIFG i quali, come già accaduto per l'edizione precedente dei Mondiali di Orlando in Florida, hanno altresì costituito simbolicamente una piccola rappresentativa seborghina all'interno della squadra azzurra.

Impegnati nelle diverse categorie previste dal torneo iridato i nove portacolori del Bitta hanno contribuito ad un Mondiale che è stato memorabile per l'Italia soprattutto nelle prove conclusive a squadre in cui il team azzurro ha raggiunto le semifinali a punteggio pieno in entrambe le categorie Men e Senior per poi cedere con onore rispettivamente a Francia e Norvegia. Se la sfortuna ha poi privato della medaglia la categoria Men contro l'Argentina è stata invece quella Senior a cogliere uno storico bronzo nella finale per il terzo posto contro la Slovacchia, un traguardo ottenuto da una selezione in cui è stato grande protagonista anche il giocatore 'bittiano' Michele Marcolini, già calciatore di Serie A con le maglie di Bari, Atalanta e Chievo, che ha intrapreso da diversi anni con grande successo la strada del footgolf ed ha quindi contribuito allo storico podio a squadre dopo un altrettanto straordinario 13° posto nella classifica individuale Senior.

Un Mondiale, quello messicano, che anche grazie al bronzo di Sergio Zorniotti nella categoria Senior Plus ha sancito la definitiva consacrazione del movimento del footgolf italiano contraddistinto ormai da più di un decennio da un numero crescente di club e di atleti che si sfidano in una stagione molto intensa ed esigente caratterizzata da lunghe e continue trasferte per partecipare ai diversi tornei, dai regionali ai nazionali, delle due federazioni italiane AIFG e LNF oltre ai frequenti impegni internazionali.

Attività svolte ad alto livello ma in via del tutto amatoriale grazie ad impegno e passione di cui è stata testimone a partire dal 2020 anche la Federazione Calcistica del Principato: “Siamo davvero felici – ha commentato il DS della FCPS Matteo Bianchini – per gli straordinari risultati ottenuti dal footgolf italiano in Messico e facciamo i nostri complimenti alla AIFG ed a tutti i giocatori che soprattutto nelle prove a squadre hanno dimostrato di essere un fantastico gruppo di amici pronti ad alternarsi fra coloro che a seconda delle diverse categorie sono scesi in campo e quelli che hanno svolto un fondamentale ruolo di supporto permettendo cosi di giocare alla pari contro autentiche corazzate del settore come Francia, Argentina e Slovacchia. Peccato per la medaglia sfiorata dalla categoria Men ma davvero una grande gioia per quella nella categoria Senior con Michele Marcolini del Bitta Team grande protagonista. Siamo davvero grati al Presidente e giocatore del Bitta Luca Taliercio ed ai suoi otto compagni di squadra convocati dall'Italia che anche nel cielo messicano hanno portato in alto la bandiera di Seborga come era già accaduto ai precedenti Mondiali in Florida e durante lo storico Mondiale per Club dello scorso anno in Francia e Inghilterra in cui il Bitta stesso, da campione d'Italia in carica, aveva ottenuto un altro straordinario bronzo iridato.”

L'atmosfera mondiale per la Federazione di Seborga proseguirà per tutto il mese dato che il 30 giugno a Bangkok Ludovica Ciarpaglini della Rua67 Academy di Firenze, da diverse stagioni portacolori del Principato, tenterà l'assalto al titolo mondiale WBC di muay thai cat. 59 kg contro la messicana Shaday Aguilera. Per l'atleta toscana già detentrice del titolo intercontinentale ISKA si tratterà del match più importante di una già splendida carriera.

Giocatori Bitta FootGolf Team (in rappresentanza di Federazione Calcistica Seborga) convocati dall'Italia ai Mondiali di Acapulco 2026: Luca Taliercio, Edoardo Bosio, Carlo Brasesco, Gianluca Fiori, Mirco Macrì, Michele Marcolini, Alessandro Matola, Massimiliano Melis, Marco Veracini.