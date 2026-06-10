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Sport | 10 giugno 2026, 12:10

Calcio femminile. Matuziana, Chrystal Pastorino premiata con la scarpa d'oro

Coronato un percorso di crescita straordinario per la giovane atleta, diventata ormai un punto di riferimento fondamentale per il movimento calcistico in rosa locale

Calcio femminile. Matuziana, Chrystal Pastorino premiata con la scarpa d'oro

Chrystal Pastorino, giocatrice della Matuziana, eletta Scarpa d’Oro del Ponente femminile.

​A commentare il prestigioso traguardo raggiunto dalla propria tesserata è Chiara Castagna, responsabile del settore femminile della Matuziana, che non nasconde l’emozione per il percorso di crescita intrapreso dalla calciatrice: ​"Chrystal è un esempio per tutti noi" – ha dichiarato Castagna – "È una ragazza giovane con grandissime potenzialità: le sue doti naturali, unite all'amore e alla dedizione che mette in ogni allenamento e in ogni partita, la stanno facendo emergere sotto tutti i punti di vista".

​Il successo di Pastorino non è solo un traguardo personale, ma rappresenta il culmine di una visione strategica che la società sta portando avanti con costanza ormai da cinque anni. “Questo premio è un chiaro esempio del lavoro meticoloso che stiamo svolgendo”, ha aggiunto la responsabile del settore femminile. “Il nostro obiettivo resta quello di riportare in alto le nostre calciatrici, continuando a investire energie e passione nella crescita costante del nostro settore giovanile”.

Redazione

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