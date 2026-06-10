Calcio femminile. Matuziana, Chrystal Pastorino premiata con la scarpa d'oro

Chrystal Pastorino, giocatrice della Matuziana, eletta Scarpa d’Oro del Ponente femminile.

​A commentare il prestigioso traguardo raggiunto dalla propria tesserata è Chiara Castagna, responsabile del settore femminile della Matuziana, che non nasconde l’emozione per il percorso di crescita intrapreso dalla calciatrice: ​"Chrystal è un esempio per tutti noi" – ha dichiarato Castagna – "È una ragazza giovane con grandissime potenzialità: le sue doti naturali, unite all'amore e alla dedizione che mette in ogni allenamento e in ogni partita, la stanno facendo emergere sotto tutti i punti di vista".

​Il successo di Pastorino non è solo un traguardo personale, ma rappresenta il culmine di una visione strategica che la società sta portando avanti con costanza ormai da cinque anni. “Questo premio è un chiaro esempio del lavoro meticoloso che stiamo svolgendo”, ha aggiunto la responsabile del settore femminile. “Il nostro obiettivo resta quello di riportare in alto le nostre calciatrici, continuando a investire energie e passione nella crescita costante del nostro settore giovanile”.