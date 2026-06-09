I 2014 dell’Ospedaletti conquistano il Trofeo “Salvaterra” e chiudono la stagione con il terzo successo dell’anno (Foto)

Si chiude nel migliore dei modi la stagione dei 2014 dell’Ospedaletti. Nel fine settimana scorso, infatti, gli orange hanno conquistato il Trofeo “Salvaterra”, aggiungendo così il terzo trofeo stagionale alla propria bacheca.

La manifestazione si è svolta sui campi della Vallecrosia Academy e ha visto la partecipazione di dodici società provenienti da Liguria e Piemonte. I ragazzi guidati da mister Marco Anzalone hanno concluso al secondo posto il girone di qualificazione, guadagnandosi l’accesso alla fase finale del torneo.

In semifinale l’Ospedaletti ha superato il Ventimiglia, conquistando così la finale contro la formazione piemontese della Piscinese Riva. Nell’ultimo atto del torneo gli orange sono riusciti a imporsi, centrando il primo posto e chiudendo la competizione da protagonisti.

A rendere ancora più prestigioso il successo di squadra sono arrivati anche tre riconoscimenti individuali: Riccardo Ramella è stato premiato come miglior portiere, Edoardo Assandri come miglior difensore e Samuele Armando come miglior giocatore del torneo.

Per i ragazzi dell’Ospedaletti, per mister Marco Anzalone e per il vice Ottavio Fassola è ora tempo di meritato riposo al termine della stagione, prima di iniziare a preparare le basi per l’annata sportiva 2026/2027.