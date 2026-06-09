martedì 09 giugno
Calcio. Gli Irriducibili Sanremo piangono la morte dell'ex allenatore della Sanremese Mauro Viviani
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Sport | 09 giugno 2026, 10:18

Calcio. Gli Irriducibili Sanremo piangono la morte dell'ex allenatore della Sanremese Mauro Viviani

Ha allenato i biancoazzurri in uno scorcio nella sfortunata stagione 1999/2000 in Serie C2

Calcio. Gli Irriducibili Sanremo piangono la morte dell'ex allenatore della Sanremese Mauro Viviani

Gli Irriducibili Sanremo piangono la morte dell'allenatore Mauro Viviani. Nato a Livorno il 30 luglio 1949, calcisticamente inizia nelle file del G.S. Campanile, squadra rionale livornese. A 16 anni viene acquistato dal Rosignano Solvay, e in seguito approda al Torino. Dopo un infortunio che compromise quella che pareva un promettente carriera da calciatore ai massimi livelli giocò in diverse squadre semiprofessionistiche e dilettanti, prima di arrivare alla panchina. 

Arrivò alla corte di Romeo Anconetani a Pisa nel 1988, dopo aver allenato diverse squadre dell'Isola d'Elba: Audace Portoferraio, Marciana Marina, Campese e Polisportiva Elbana. Sotto la Torre rimase cinque anni come viceallenatore in due campionati di A e tre di B: con una promozione nella massima serie. 

Nel 1993 sostituì il dimissionario Vincenzo Montefusco, prendendo in carico una squadra in difficoltà e la condusse all'ottavo posto e alla qualificazione alla Coppa Anglo-Italiana. Fu poi chiamato a Perugia da Luciano Gaucci come vice di Ilario Castagner. In seguito ha guidato il Brescello (C1, subentrando a Giampaolo Chierico), mentre alla Sanremese in C2 subentrò in panchina alla diciottesima giornata nella Stagione 1999/2000, proseguendo poi con  numerose altre squadre nelle categorie inferiori tra cui Taranto, Sambenedettese e Foligno. La sua carriera di allenatore terminò nel 2012: successivamente ha insegnato tecnica calcistica al centro federale di Coverciano. 

Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze.

Redazione

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