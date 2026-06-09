Bordighera Nuoto protagonista ai Campionati Nazionali: 13 medaglie, 7 ori e un brillante 22° posto finale

La delegazione della Bordighera Nuoto è rientrata dopo aver partecipato al 22° Campionato Nazionale di Nuoto, chiudendo la manifestazione con un bilancio decisamente positivo. La squadra ha infatti conquistato 13 medaglie complessive, di cui 7 ori, 4 argenti e 2 bronzi, aggiungendo inoltre quattro quarti posti che confermano l'ottimo livello raggiunto dagli atleti bordigotti. Tra i risultati più prestigiosi spiccano le straordinarie prestazioni di Samuele Ruotolo, autore di una tripletta d'oro con i titoli nazionali nei 50 dorso, 50 stile libero e 100 stile libero, e di Gabriele Vaccaro, che ha conquistato il primo posto nei 50 farfalla e due medaglie d'argento nei 50 e 100 stile libero.

Grande protagonista anche Sabrina Floris, allenatrice e atleta master della società, che ha centrato ben tre titoli nazionali nei 50 e 100 dorso e nei 50 farfalla. Ottimi risultati anche per Francesca Guglielmi, alla sua prima esperienza nazionale nella categoria master, capace di salire sul podio in tutte le gare disputate con un oro nei 50 stile libero, un argento nei 100 stile libero e un bronzo nei 200 stile libero. Da segnalare inoltre il bronzo nazionale conquistato da Francesco Scaringi nei 50 rana, accompagnato da un quarto posto nei 100 rana. Molto incoraggianti anche le prove degli altri atleti della squadra, molti dei quali hanno ottenuto piazzamenti di rilievo nelle rispettive specialità. In evidenza Violante Alborno Grilz, sesta nei 50 dorso, Giulia Florio, quarta nei 100 stile libero e sesta nei 50 farfalla, e Bianca Voivoda, che ha sfiorato il podio con due quarti posti nei 100 dorso e nei 100 farfalla.

Importante anche il contributo degli atleti alla loro prima esperienza nazionale, tra cui Giulia Bedini e Alice Conte, che hanno potuto confrontarsi con il meglio del panorama nazionale accumulando esperienza preziosa per il futuro. Grazie ai risultati ottenuti da tutta la squadra, la Bordighera Nuoto ha concluso il campionato al 22° posto su 71 società partecipanti, un piazzamento che conferma la crescita del sodalizio ponentino e la qualità del lavoro svolto durante l'intera stagione. «Il bilancio di questa spedizione è ottimo, siamo tutti orgogliosi e fieri dei nostri ragazzi e dei nostri allenatori», commentano dalla società. I tecnici guardano però già avanti con ambizione: «Qualche aspettativa in più? Sì, ma ci rifaremo al prossimo Campionato, dove puntiamo a partecipare più numerosi come Bordighera Nuoto».

Archiviata l'esperienza nazionale, gli atleti torneranno ora in vasca per gli ultimi allenamenti e le ultime competizioni federali della stagione. Dal 27 giugno 2026 scatterà invece la pausa estiva. «Ci ritroveremo ai primi di settembre ancora più carichi e pieni di voglia di fare bene nella stagione 2026/2027», è il messaggio con cui la società guarda già ai prossimi obiettivi.