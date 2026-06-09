Taggia, al via le nuove APU nel centro storico e alle ex Caserme Revelli: sperimentazione dall’11 giugno

Scatterà da giovedì 11 giugno 2026 l’attivazione delle nuove Aree Pedonali Urbane (APU) nel centro storico di Taggia e nell’area delle ex Caserme Revelli a Levà, un provvedimento destinato a modificare in maniera significativa la viabilità e la gestione degli spazi urbani in alcune delle zone più frequentate della città. I nuovi varchi, dotati di sistemi di videosorveglianza e rilevamento automatico delle targhe, interesseranno via Soleri, via Curlo, salita E. Curlo, piazza Gastaldi, piazza Farini, piazza Santissima Trinità e l’area delle ex Caserme Revelli. L’accesso sarà regolamentato da specifiche fasce orarie, con il transito consentito liberamente soltanto nei periodi in cui i varchi risulteranno disattivati.

Gli orari nel centro storico

Per quanto riguarda via Soleri e salita E. Curlo, il transito sarà consentito a tutti i veicoli dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 19. Dalle 19.01 alle 5.59 del giorno successivo, così come per l’intera giornata di sabato, domenica e festivi, il passaggio sarà riservato esclusivamente ai mezzi autorizzati. Negli stessi orari entrerà in vigore anche il divieto di sosta in tutta l’area interessata dall’APU. In piazza Farini, via Curlo e piazza Gastaldi, invece, i varchi resteranno aperti dal lunedì al sabato dalle 6 alle 12, mentre dalle 12.01 alle 5.59 del giorno seguente l’accesso sarà consentito soltanto agli autorizzati. Anche in questo caso la domenica e nei giorni festivi la limitazione sarà attiva per l’intera giornata. Situazione ancora più restrittiva in piazza Santissima Trinità, dove il varco sarà sempre attivo, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, consentendo l’accesso esclusivamente ai veicoli autorizzati e vietando la sosta.

Le regole per l’area delle ex Caserme Revelli

Nell’area delle ex Caserme Revelli il transito sarà libero dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 14. Dalle 14.01 alle 5.59 del giorno successivo, così come per l’intera giornata di sabato, domenica e festivi, potranno accedere soltanto i mezzi autorizzati. Anche qui sarà in vigore il divieto di sosta nelle fasce di attivazione del varco.

Accesso garantito in caso di allerta meteo

L’amministrazione comunale ha previsto una deroga importante in caso di allerta meteo gialla, arancione o rossa emanata dalla Protezione Civile Regionale. Durante tutto il periodo di emergenza, infatti, le APU resteranno accessibili al traffico veicolare anche se i varchi dovessero risultare attivi. In tali circostanze non verranno rilevati né ingressi né uscite dai sistemi elettronici, così da consentire ai cittadini di spostarsi e raggiungere le proprie abitazioni senza limitazioni.

Cambia la viabilità nel centro storico

Contestualmente all’attivazione delle nuove APU, dall’11 giugno entrerà in vigore anche una modifica alla circolazione nel borgo storico. Sarà infatti invertito il senso di marcia di Salita San Sebastiano, consentendo a chi proviene da Viale Rimembranze di raggiungere piazza Garibaldi transitando attraverso piazza Cavour.

Mercato settimanale trasferito in via Soleri

Un’altra novità riguarda il tradizionale mercato del sabato. A partire dal 13 giugno 2026 il mercato settimanale sarà infatti trasferito in via Soleri. Per consentire lo svolgimento della manifestazione commerciale saranno introdotti i relativi divieti di sosta con rimozione forzata dalle ore 6 del mattino.

Le motivazioni dell’amministrazione comunale

Il sindaco di Taggia, Mario Conio, ha spiegato le ragioni che hanno portato all’introduzione delle nuove Aree Pedonali Urbane: “Sono molteplici le ragioni che ci hanno portato a introdurre queste nuove Aree Pedonali Urbane. Da un lato vi è la volontà di rendere il centro storico sempre più vivibile, restituendo spazio alle persone, aumentando la sicurezza e valorizzando ulteriormente la bellezza del nostro borgo. L’obiettivo è creare luoghi più accoglienti, a misura di famiglie, bambini e visitatori, riducendo il traffico veicolare e contrastando la sosta irregolare, soprattutto nelle ore serali e notturne, anche per ragioni di decoro urbano e sicurezza. Vogliamo offrire nuovi spazi di aggregazione, dove passeggiare, incontrarsi e organizzare iniziative ed eventi”. Sul progetto relativo alle ex Caserme Revelli, il primo cittadino ha aggiunto: “Quest’area sarà sempre più un punto di riferimento per la vita scolastica ed educativa del territorio. Oltre alla nuova sede dell’Istituto Alberghiero, è infatti in fase di completamento il nuovo nido comprensoriale. In vista di una complessiva riqualificazione dell’area e di un utilizzo sempre più intenso degli spazi, riteniamo prioritario garantire la massima sicurezza ai nostri giovani. Si tratta di un intervento pensato per tutelare studenti e famiglie, ridurre il traffico, incentivare la mobilità pedonale e sostenibile e rendere l’intera zona più vivibile e sicura”.

Fase sperimentale fino al 30 giugno

L’attivazione delle nuove APU sarà accompagnata da una fase di sperimentazione che prenderà il via l’11 giugno e proseguirà fino al 30 giugno 2026. Durante questo periodo i varchi saranno regolarmente operativi e le eventuali violazioni verranno rilevate dai sistemi elettronici, ma non saranno ancora elevate sanzioni ai trasgressori. Dal 1° luglio 2026, invece, il sistema entrerà a pieno regime e scatteranno le sanzioni previste per chi non rispetterà le limitazioni di accesso e i divieti di sosta nelle aree interessate dai nuovi provvedimenti.