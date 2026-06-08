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Sport | 08 giugno 2026, 12:46

Tsukuri Judo Ventimiglia quarta nella classifica per società al Trofeo Mon Club di Como (Foto)

Quindici atleti in gara per il sodalizio ponentino, protagonista di una prestazione ricca di medaglie e risultati di prestigio

Ottimo risultato per la Tsukuri Judo Ventimiglia al Trofeo Mon Club, appuntamento annuale che la società ponentina considera da sempre un evento di riferimento nel panorama judoistico. La manifestazione, svoltasi a Como e organizzata in maniera impeccabile, ha visto la partecipazione di numerosi atleti confrontarsi in una competizione di alto livello.

La Tsukuri Judo Ventimiglia si è presentata con una delegazione composta da 15 atleti, capaci di distinguersi per caparbietà, spirito di crescita e grande fair play. Un atteggiamento che ha permesso al club di conquistare un ricco bottino di medaglie e di chiudere la competizione al quarto posto nella classifica per società.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati Iacopo Narcisi, Leonardo Bonsignore, Leonardo Friuli e Diego Zoccali, vincitori della medaglia d’oro nelle rispettive categorie.

Argento invece per Gabriele Friuli, Sofia Mancarella, Carlo Picciau e Simone Scibilia, autori di ottime prestazioni che hanno consentito loro di raggiungere la finale.

Hanno conquistato la medaglia di bronzo Leonardo Pitura, Viola Trucchi, Gabriele Catassi, Andrea Morsia e Antonio Mancarella.

Settimo posto per Samuele Marchetta e Pietro Marchetta, che hanno incontrato alcune difficoltà nell’entrare pienamente in modalità gara, trovandosi comunque di fronte avversari di assoluto valore.

«Sono molto soddisfatto – spiega il direttore tecnico Cristian Di Franco – abbiamo dei ragazzi che hanno voglia di lavorare e mettersi in gioco. Con gli altri tecnici, Simone Catassi, Riccardo Biamonti e Mauro Morsia, ci siamo confrontati mettendo a punto un bel programma per tutte le classi, dai preagonisti ai master e amatori. Come vice coordinatore nazionale del CSEN sono molto soddisfatto del grande livello che l’ente sta creando per tutte le società affiliate, offrendo sempre stage e competizioni di buon livello sia a livello nazionale che internazionale».

Archiviata la trasferta di Como, la società guarda già ai prossimi impegni: «Adesso ci rimbocchiamo le maniche e continuiamo a lavorare per crescere e progredire, ma soprattutto con molta umiltà e coerenza», conclude Di Franco.

Redazione

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