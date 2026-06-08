Milano-Sanremo Amatori, 620 partecipanti da 27 Paesi: successo internazionale per la 55ª edizione (Foto)

È andata in archivio con numeri importanti e una forte presenza internazionale la 55ª edizione della Milano-Sanremo Amatori, andata in scena ieri e confermatasi ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di ciclismo. Alla manifestazione erano iscritti 620 partecipanti, molti dei quali provenienti dall’estero, a testimonianza del prestigio raggiunto dall’evento ben oltre i confini nazionali. In totale si sono presentati al via amatori provenienti da 27 diverse nazionalità, un dato che conferma la crescente dimensione internazionale della competizione.

Tra i Paesi maggiormente rappresentati figurava naturalmente l’Italia, con il 38% degli iscritti, seguita da Francia (14%), Spagna (10%), Germania (8%), Belgio (7%), Olanda (6%), Svizzera (5%), Gran Bretagna (4%) e Brasile (2%). Al termine della manifestazione si è svolta anche la premiazione riservata ai gruppi più numerosi. Sul gradino più alto del podio è salita la squadra olandese Wiellerbus, presente con 25 atleti. Alle sue spalle la spagnola Ciclored con 17 partecipanti, l’italiana Team Pro del Friuli Venezia Giulia con 16 ciclisti, l’inglese Sportive Break con 13 e l’italiana Velo Vercelli con 12. Grande soddisfazione è stata espressa da Fabrizio Fusini, presidente dell’UC Sanremo, la società che ha curato l’organizzazione dell’evento. «Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che, sia nel periodo precedente sia durante la manifestazione, hanno lavorato per curare ogni aspetto logistico e garantire la sicurezza dei partecipanti», ha sottolineato.

La riuscita dell’evento conferma la Milano-Sanremo Amatori come un punto di riferimento a livello internazionale per gli appassionati delle due ruote, capace di richiamare ogni anno centinaia di ciclisti da tutta Europa e non solo.