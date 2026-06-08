Basket: Olimpia Taggia regina in Liguria, le terribili ragazze di coach Arduino conquistano il Torneo Settimio Pagnini

Dopo aver conquistato il primo posto nel campionato interprovinciale, le giovani cestiste dell'Olimpia continuano a stupire e a vincere. Le ragazze guidate da coach Ezio Arduino, con il prezioso contributo delle atlete della Pallacanestro Vado allenate da Silvia Spanò, hanno infatti conquistato le Final Four regionali, aggiudicandosi il prestigioso Torneo Settimio Pagnini di Genova.

Il cammino verso il titolo è stato autorevole. In semifinale l'Olimpia ha superato il MyBasket Genova, imponendosi in tutti e quattro i tempini di gioco. Più equilibrata la finale contro Alassio, una sfida combattuta nella quale le due squadre si sono aggiudicate due tempini ciascuna, ma nella quale le biancoblù hanno fatto la differenza nel punteggio complessivo, conquistando il trofeo con un ampio margine.

Le protagoniste di questa splendida stagione sono Gemma, Giorgia, Anna, Sveva, Marta, Adji e Ginevra, insieme alle compagne Margherita, Lisa, Anna e Camilla. Un gruppo che, nonostante la giovanissima età, ha già dimostrato qualità tecniche e umane importanti e che lascia intravedere prospettive molto interessanti per il futuro.

L'Olimpia è stata inoltre protagonista anche nel successo regionale della ABC Ponente Under 13, contribuendo in maniera determinante con Maria Vittoria, Greta, Gemma, Giorgia, Anna, Marta e Sveva alla conquista del titolo.

«Viviamo in un momento storico di forte difficoltà del basket ligure, soprattutto nel femminile – commenta il presidente dell'Olimpia, Mario Casella – quindi capirete quanto siamo felici di questi risultati, che coronano il grande lavoro fatto da Ezio, le scommesse e i sacrifici della società, l'impegno delle ragazze e in particolare di Gemma Frontero, che con la sua passione ha trascinato tante bimbe a innamorarsi della pallacanestro».

Al di là delle dichiarazioni ufficiali, il presidente ha voluto esprimere anche un sentimento di sincero orgoglio nei confronti dell'assistente allenatore Davide Casella, ringraziandolo per il supporto costante offerto alla società e per la dedizione dimostrata nei diversi ruoli ricoperti nel corso della stagione.

Per il gruppo femminile 2014-2015, protagonista assoluto dell'annata e già vincitore a maggio del Torneo Internazionale del Canestrello, si apre ora una nuova e stimolante fase. La prossima stagione segnerà infatti il passaggio dal minibasket al basket giovanile, con la partecipazione al campionato regionale femminile jrWNBA e, per molte delle atlete, anche al campionato maschile jrNBA.

Sarà la prima vera occasione per misurarsi in un contesto ancora più competitivo e per provare a conquistare un posto nelle sfide interregionali più prestigiose. Con il talento, l'entusiasmo e la compattezza mostrati finora, il sogno delle finali nazionali non appare più così lontano.