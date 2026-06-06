Cinque medaglie e ottime prestazioni per l'Asd Bordighera Nuoto (Foto)

Un oro, tre argenti, un bronzo e due quarti posti. Bordighera Nuoto conquista cinque medaglie e ottime prestazioni nella seconda giornata di gare del 22° Campionato Nazionale di nuoto del CSI nella piscina di Lignano Sabbiadoro.

Oro nei 100 stile libero per Samuele Ruotolo, con una gara al cardio palma; argento nei 100 dorso per Sabrina Floris, atleta e coach della Bordighera Nuoto; argento nei 100 stile libero per Francesca Guglielmi, atleta Master; argento e bronzo per Gabriele Vaccaro, atleta master, rispettivamente nei 100 stile libero e 50 farfalla; un ottimo 4° posto per Bianca Voivoda nei 100 dorso e un altrettanto prestigioso 4° posto per Giulia Florio nei 50 farfalla.

Oggi, sabato 6 giugno, altra giornata di gare e sicuramente di altre grandi soddisfazioni per gli atleti del Bordighera Nuoto.