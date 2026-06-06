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Altri sport | 06 giugno 2026, 18:52

Bocce, tricolore alla terna femminile del G.S.P. Ventimiglia: Bagalà‑Peirano‑Greco campionesse d’Italia

Ai campionati nazionali di Niella Tanaro podi anche per S. Bartolomeo, Biancheri Muller Bordighera e Roverino

Bocce, tricolore alla terna femminile del G.S.P. Ventimiglia: Bagalà‑Peirano‑Greco campionesse d’Italia

Si sono svolti a Niella Tanaro, sui campi della Monregalese in provincia di Cuneo i campionati italiani a terne nelle 5 categorie presenti A-B-C maschili e femminili. Nella categoria A femminile, il titolo tricolore è stato conquistato dal G.S.P. Ventimiglia con la terna composta da Simona Bagalà, Roberta Peirano e Rosina Greco che in finale si sono imposte con un netto 13-3 contro le genovesi dell'ABG. Al terzo posto, l'altra formazione imperiese del S. Bartolomeo con Silvana Bracco, Marina Pinelli e Daniela Aicardi.

Nella categoria B maschile, la Biancheri Muller Bordighera con Mauro Carassale, Franco Murduano e Silvio Tortello, è stata battuta in finale per 13-4 dalla Buschese. Nella categoria B femminile, la Roverino di Ventimiglia con Maria Ferrero,Sandra Regina e Severina Mattina, è terminata al terzo posto. Infine, nella categoria C maschile, terzo posto per la Biancheri Muller Bordighera con la terna  composta da  Marco Cricca, Valentino Debar e Angelo Gazzelli.

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