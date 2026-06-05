Judo in Piazza, il saggio di fine anno del Judo Club Vallecrosia porta sport e valori nel cuore della città

Lo Judo Club Vallecrosia è pronto a chiudere la stagione sportiva con il tradizionale saggio di fine anno, un appuntamento che porterà l'arte marziale del judo nel cuore della comunità. L'evento, intitolato “Judo in Piazza”, si svolgerà domenica prossima alle 19 in Piazza Erio Tripodi, nei pressi dei giardini pubblici di Vallecrosia al Mare.

La manifestazione offrirà al pubblico uno spettacolo coinvolgente ed emozionante, durante il quale atleti di tutte le età avranno l'opportunità di mostrare le tecniche apprese, la disciplina maturata e la passione coltivata nel corso dell'anno sportivo. Sarà anche un'importante occasione per avvicinare la cittadinanza ai valori fondamentali del judo, come rispetto, amicizia e autocontrollo, attraverso dimostrazioni pratiche ed esibizioni dinamiche che metteranno in evidenza i progressi raggiunti dagli allievi grazie all'impegno e alla costanza negli allenamenti.

“Siamo molto orgogliosi di presentare il nostro saggio di fine anno in una cornice così aperta e accessibile come la piazza. Vogliamo condividere con la cittadinanza non solo le abilità tecniche del judo, ma anche lo spirito di gruppo e la dedizione che animano i nostri giovani e meno giovani atleti. Sarà una festa per tutti e un modo per ringraziare le famiglie e i sostenitori che ci accompagnano sempre”, afferma Mauro Monaco, maestro del sodalizio vallecrosino.

Il Judo Club Vallecrosia invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a una serata che celebra lo sport, l'aggregazione e i valori positivi che il judo è in grado di trasmettere, trasformando la piazza in un luogo di incontro, condivisione e crescita.