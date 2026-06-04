Budo Sanremo, un mese da protagonista tra Italia ed Europa: medaglie, podi e crescita per il futuro

Un mese ricco di risultati, conferme e prospettive per il Budo Sanremo, protagonista sui tatami italiani e internazionali grazie alle prestazioni dei suoi atleti e, in particolare, delle ragazze del club, autentiche trascinatrici di questa straordinaria fase della stagione.

Il primo appuntamento di rilievo si è svolto il 9 e 10 maggio a Maribor, in Slovenia, in occasione dell'Apolon Open 2026, manifestazione che ha richiamato oltre mille atleti provenienti da 16 Paesi. La spedizione matuziana è tornata a casa con due importanti medaglie: Emily Di Michele ha conquistato l'argento nella categoria -63 kg U14, mentre Ludovica Pesce ha ottenuto il bronzo nei -63 kg U16. Ottima anche la prova di Lorenzo Gianforte, quinto classificato nei -35 kg U12. Al termine della competizione, gli atleti hanno partecipato a tre giornate di camp internazionale, preziosa occasione di crescita tecnica e confronto con realtà provenienti da tutta Europa.

Le soddisfazioni sono proseguite nel fine settimana successivo a Genova, dove il Budo Sanremo ha brillato al Memorial Pippo Spagnolo, imponendosi nel medagliere della categoria U15 femminile. A guidare il successo sono state ancora una volta Ludovica Pesce, medaglia d'oro nei -63 kg, ed Emily Di Michele, argento nella stessa categoria. Sul podio anche Safha Jaballah, bronzo nei -40 kg, mentre Dhia Jaballah ha accumulato esperienza senza riuscire a superare il primo turno.

Parallelamente, alcuni atleti hanno preso parte alla tappa del Trofeo Italia Liguria. Tra gli Under 21, Valentina Palagi ha sfiorato il podio chiudendo al quinto posto nei -70 kg, mentre Federico Iezzi si è classificato nono nei -66 kg e Nicole Di Michele diciassettesima nei -57 kg. Nella giornata riservata agli Under 18, Hamza Jaballah ha ottenuto il diciassettesimo posto nei -81 kg e Mattia Pascuzzo il diciannovesimo nei -66 kg.

Da evidenziare anche il prestigioso 9° posto di Nicole Di Michele alle Finali del Campionato Italiano U21, disputate il 17 maggio a Bassano del Grappa, risultato che conferma la costante crescita dell'atleta sanremese e la sua capacità di competere ad alti livelli nel panorama nazionale.

Importanti segnali arrivano inoltre dal settore preagonistico, sempre più protagonista grazie al lavoro svolto dal club con i giovani. Al Memorial Barbero del 24 maggio il Budo Sanremo ha conquistato il terzo posto nella classifica per società, grazie ai successi di Tommaso Melini, Viola Gianforte, Alice Giordano Siccardi e Lorenzo Gianforte, tutti primi classificati nelle rispettive categorie. Sul secondo gradino del podio sono saliti Gabriele Manes, Valerio Rinaldi, Emanuele Locatelli, Stefano Giordano Siccardi e Matheo Paduraru.

Risultati che si aggiungono a quelli ottenuti alla Yoshin Ryu Cup del 2 maggio, dove il club aveva già festeggiato i primi posti di Lorenzo Gianforte, Roua Jaballah e Stefano Giordano Siccardi, oltre ai piazzamenti di Flavio Ganzini, Elia Angelillo, Valerio Ganzini e Cristian Scichilone.

Tra le prestazioni da sottolineare figura infine anche il bronzo conquistato da Lorenzo Gianforte al prestigioso Tournoi Benjamins di Châteauneuf-les-Martigues, in Francia, ulteriore conferma della qualità espressa dai giovani talenti del sodalizio matuziano.

I risultati ottenuti nell'ultimo mese testimoniano la crescita costante del Budo Sanremo, capace di distinguersi sia nelle competizioni di alto livello sia nel percorso di formazione delle nuove generazioni. Un cammino costruito quotidianamente grazie all'impegno degli atleti, al lavoro dello staff tecnico e al sostegno delle famiglie, elementi fondamentali per continuare a coltivare ambizioni e successi.