Sofia Jardines, il talento che danza verso il futuro: tra accademie d'eccellenza e il sogno del grande balletto, una vita in punta di piedi

Dietro ogni passo di danza ci sono anni di sacrifici, rinunce, viaggi, studio e disciplina. Lo sa bene Sofia Barbara Jardines, 21 anni, che nei giorni scorsi ha aggiunto un nuovo tassello a un percorso costruito con determinazione e passione fin dall'infanzia. Diplomata come ballerina professionista all'Accademia Ucraina di Balletto di Milano, una delle realtà formative più prestigiose del panorama nazionale e internazionale, Sofia rappresenta oggi una delle giovani promesse di Sanremo nel mondo della danza classica.

Una passione nata quando era ancora bambina e che negli anni si è trasformata in un vero e proprio progetto di vita. Dopo i primi anni di formazione, il suo percorso l'ha portata all'Accademia del Balletto di Roma e successivamente all'Accademia Ucraina di Balletto di Milano, dove ha completato gli studi professionali confrontandosi con insegnanti e metodologie di livello internazionale.

Un cammino che richiede dedizione assoluta e che spesso obbliga a mettere da parte una parte della propria giovinezza per inseguire un sogno che, nel mondo della danza, solo pochi riescono a trasformare in professione.

Oggi Sofia continua a perfezionare la propria tecnica seguendo un corso avanzato con Isabel Seabra, già étoile del Teatro alla Scala (in foto), artista che nel corso della sua carriera ha condiviso il palcoscenico con leggende della danza come Rudolf Nureyev e che ha accompagnato nei primi anni di carriera anche Roberto Bolle.

Un'esperienza formativa di altissimo livello che testimonia la qualità del percorso intrapreso dalla giovane ballerina. I risultati non hanno tardato ad arrivare. Nel recente concorso internazionale organizzato dall'Ariston Pro Ballet di Sanremo, Sofia ha conquistato il terzo posto nella sezione danza classica, distinguendosi tra numerosi partecipanti provenienti da diverse realtà italiane e internazionali.

Un riconoscimento importante che conferma il valore tecnico e artistico raggiunto dopo anni di studio. Ma dietro il talento c'è anche una grande consapevolezza. Sofia sa bene quanto il mondo della danza possa essere competitivo e selettivo. Per questo, accanto alla preparazione artistica, ha scelto di costruire anche un percorso universitario.

Attualmente è infatti iscritta alla facoltà di Lingue e Letterature Straniere, una scelta che affianca all'attività di ballerina professionista e che rappresenta una garanzia per il futuro. La speranza resta quella di essere selezionata da una compagnia professionistica e poter così trasformare definitivamente la passione di una vita nel proprio lavoro. Un obiettivo inseguito con determinazione, ma senza perdere di vista l'importanza della formazione culturale e personale.

Negli ultimi giorni Sofia è stata protagonista anche di una serata dal forte valore sociale e solidale. Sabato scorso è salita sul palco del Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo nell'ambito di MusichiAmo 2026, l'iniziativa organizzata dalla Sezione A.N.F.I. di Sanremo e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia.

Uno spettacolo che ha saputo unire arte, musica e sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne, raccogliendo sostegno concreto per il Centro Aiuto alla Vita e per la Casa di Accoglienza Miracolo della Vita di Taggia.

La sua esibizione è stata uno dei momenti più apprezzati della serata, contribuendo a trasformare l'arte in uno strumento di solidarietà e attenzione verso temi sociali particolarmente delicati.

Tra le luci del palcoscenico, gli esami universitari e le ore trascorse ogni giorno in sala prove, Sofia Barbara Jardines continua così a inseguire il proprio sogno con la stessa determinazione che l'ha accompagnata fin da bambina. Un percorso fatto di talento, studio e sacrificio, con lo sguardo rivolto verso il futuro e la speranza di vedere presto il proprio nome nel cast di una grande compagnia di danza.