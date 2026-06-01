Tennistavolo, Serie D2 e D3: stagione conclusa, risultati e classifiche finali. In evidenza Bordighera, Spotorno, Vallecrosia, Toirano e Sanremo (Foto)

Continuano i festeggiamenti per il 50° anniversario (1976-2026) dell’A.S.D.T.T. Regina Sanremo - Taggia - Imperia - Santo Stefano al Mare. Con la conclusione della stagione 2025-2026 dei campionati di Serie D2 e D3, il sodalizio rivierasco archivia l’annata sportiva con risultati che non rispecchiano pienamente le aspettative, mentre altre realtà del territorio hanno ottenuto piazzamenti di rilievo.

Nel campionato di Serie D2, Girone A, il primo posto è stato conquistato dal G.S.T.T. Bordighera, formato da Luciano De Nicola, Ettore Clerici, Mattia Conte, Elena Valassina e Marco Valassina. Al secondo posto si è classificato il G.S.T.T. Vallecrosia “A”, con Mauro Giusta, Cristian Gratian Megyeri, Roberto Vigneri, Arturo Bellan e Daniele Bellan. Terza posizione per il C.S. Baragallo Sanremo, composto da Luciano Rigoli, Davide De Faveri, Mario Rabaglio, Marco Devoto e Michele Furlan. Quarto il T.T. Regina “A” Sanremo, rappresentato da Roberto Giraudo, Matteo Cichero, Massimo Triberti, Diego Verda, Paolo Maluberti e Matteo Amoui.

Nel Girone B della Serie D2, la Polisportiva Spotornese ha chiuso al primo posto con Stefano Rebecchi, Andrea Pedemonte, Paolo Moretti, Marco Beccuti e Marco Decia. Alle sue spalle il T.T. Savona “A”, schierato con Tommaso Trucco, Giuseppe Orsi, Alessia Pesce e Arianna Pesce. Terzo posto per l’A.S.D. Toirano, composta da Christian Galfrè, Sebastiano Ciarello Pruiti e Roberto Cornelli. Il T.T. Regina “B” Sanremo ha concluso il campionato al sesto posto con Gioele Orsetti, Andrea Muratori, Omero Omar Ferrante e Agostino Angelo Maria Bolognese.

Nel campionato di Serie D3, Girone A, il primo posto è andato al G.S.T.T. Bordighera “B”, formato da Chiara Donetti, Mattia Conte, Lorenzo Forte, Antonello Guglielmi e Nicholas Monaco. Seconda posizione per il G.S.T.T. Bordighera “A”, composto da Stefano Raimondo, Giovanni Cortese, Gabriele Rizzo, Gabriele Guglielmi, Ethan Monaco e Matteo Raimondo.

Sul terzo gradino della classifica si è piazzato il T.T. Regina “A” Imperia con Leonardo Zadro, Carl Khodadad Amoui, Fabio Loi, Tomasz Stanislaw Kubinski, Alessio Huang, Francesco Profetto e Matteo Profetto. Quarta posizione per il T.T. Regina “B” Sanremo, rappresentato da Paolo Maluberti, Matteo Amoui, Rinaldo Camillo, Pasquale Remigio D'Aquaro, Leonardo Scarella ed Enzo Claudio Santucci.

Si chiudono così i campionati di Serie D2 e D3 all’insegna della sportività, mentre proseguono le iniziative dedicate al 50° anniversario dell’A.S.D.T.T. Regina Sanremo - Taggia - Imperia - Santo Stefano al Mare.