Riviera Volley Sanremo e Rocco Dichio si separano: si chiude una stagione di successi e crescita sportiva

La Riviera Volley Sanremo ha annunciato la conclusione del rapporto di collaborazione con il tecnico Rocco Dichio, che lascia la società al termine della stagione sportiva 2025/2026. Un'annata particolarmente positiva quella vissuta dall'allenatore alla guida delle formazioni biancazzurre. Sotto la sua direzione, infatti, il gruppo Under 13 ha conquistato il titolo territoriale, ottenendo inoltre uno storico terzo posto a livello regionale. Risultati importanti ai quali si aggiunge il settimo posto finale nel campionato di Serie C, traguardo che conferma il percorso di crescita intrapreso dalla squadra nel corso della stagione.

Nel comunicato ufficiale, la società ha voluto esprimere il proprio ringraziamento al tecnico per il lavoro svolto. «La società ringrazia Rocco Dichio per il lavoro svolto con impegno, professionalità e passione, elementi che hanno contribuito in modo concreto alla crescita del gruppo e dei singoli atleti. A lui va il più sincero augurio per il prosieguo del suo percorso umano e sportivo». Parole di riconoscenza e soddisfazione anche da parte dello stesso allenatore, che ha tracciato un bilancio dell'esperienza vissuta a Sanremo. «Grazie alla Riviera Volley Sanremo per la stagione condivisa. È stato un anno intenso, con risultati importanti e un percorso di crescita reale sul campo: dal titolo territoriale Under 13 allo storico terzo posto regionale, fino al settimo posto in Serie C. Porto via lavoro, persone e campo vissuto ogni giorno. Si chiude un capitolo, resta la sostanza. Buon futuro alla società».

Si chiude così un capitolo significativo per la Riviera Volley Sanremo, al termine di una stagione caratterizzata da risultati di rilievo e dalla valorizzazione dei giovani atleti, mentre per Rocco Dichio si aprono ora nuove prospettive nel suo percorso sportivo.