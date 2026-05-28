Sanremo, gli alunni della scuola di via Volta scoprono il valore del Tricolore nella conferenza di Marcello Bellacicco (Foto)

Questa mattina la suggestiva Sala degli Specchi del Palazzo Bellevue ha accolto oltre cento alunni delle classi quinte della scuola primaria “Alessandro Volta” per la conferenza “La bandiera italiana: storia, valori e appartenenza”, tenuta dal relatore generale Marcello Bellacicco. L’incontro ha rappresentato un importante momento di approfondimento storico e civico per i giovani partecipanti, accompagnati in un viaggio attraverso le tappe fondamentali della nascita e dell’evoluzione del Tricolore: dal periodo napoleonico alle vicende risorgimentali, fino all’adozione ufficiale della bandiera italiana e al suo ruolo nella Repubblica.

Con grande chiarezza e partecipazione, Bellacicco ha spiegato ai ragazzi come la bandiera sia molto più di un semplice simbolo nazionale. “Il Tricolore rappresenta unità, memoria collettiva e responsabilità verso la comunità”, ha sottolineato nel corso dell’intervento, richiamando l’attenzione sull’importanza di conoscere la storia per comprendere valori fondamentali come democrazia, libertà e solidarietà. Particolarmente emozionante il momento in cui tutti gli alunni hanno sventolato il Tricolore donato dal Lions Club Sanremo Host. Un gesto simbolico che ha racchiuso il senso dell’intera mattinata: il passaggio dei valori civici alle nuove generazioni e la tutela del patrimonio simbolico nazionale.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto all’Istituto “Alessandro Volta”, alla dirigente scolastica e agli insegnanti, che hanno reso possibile la partecipazione attiva degli studenti e promosso un’iniziativa di alto valore educativo. L’entusiasmo dimostrato dai bambini ha confermato quanto sia fondamentale inserire nei percorsi scolastici occasioni di confronto diretto sui simboli e sui principi della Repubblica. Determinante anche il contributo organizzativo dei soci del Lions Club Sanremo Host, che oltre alla donazione delle bandiere hanno curato gli aspetti logistici e l’accoglienza. Il club, guidato dal presidente Giorgio Cravaschino, ha ribadito ancora una volta il proprio legame con il territorio e la propria vocazione al servizio della comunità.

A portare i saluti istituzionali è stato infine il vice sindaco Fulvio Fellegara, che ha accolto gli studenti presenti sottolineando la piena sintonia con il generale Bellacicco nell’affermazione dei valori rappresentati dalla bandiera italiana. La conferenza ha così ribadito un principio semplice ma fondamentale: la bandiera è un patrimonio condiviso che richiede conoscenza, rispetto e cura. Trasmettere questi valori ai più giovani significa investire concretamente nel futuro della democrazia e della convivenza civile.