Ospedaletti, festa finale per “Let’s Run Together”: sport, inclusione e giovani protagonisti sulla ciclabile

Grande partecipazione e tanto entusiasmo a Ospedaletti, dove nei giorni scorsi si è svolto l’evento conclusivo di “Let’s Run Together”, il progetto europeo Erasmus+ KA2 dedicato all’inclusione sociale dei giovani attraverso lo sport e, in particolare, la maratona. L’iniziativa, coordinata dal Comitato Organizzatore Sanremo Marathon insieme a Cosmos Youth Izmir, ha trasformato la pista ciclopedonale in un grande spazio di aggregazione con una corsa non competitiva che ha coinvolto studenti italiani e turchi al termine di un percorso formativo durato due anni.

Protagonisti della giornata sono stati gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Pastonchi” di San Lorenzo al Mare, coinvolti nel 2025, quelli dell’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente – plesso “E. De Amicis” di Ospedaletti per il 2026 e gli studenti della scuola turca İzmir Bilimsev Koleji. Determinante il supporto dei tecnici dell’A.S.D. Pro San Pietro, che hanno seguito i ragazzi durante tutta la preparazione atletica. Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte anche i consiglieri comunali di Ospedaletti Antonella D’Addazio e Giacomo De Vai. “Siamo grati e soddisfatti per l'evento che ha visto protagonisti i ragazzi delle nostre scuole – dichiarano i due amministratori – Un percorso che li ha visti mettersi in gioco per allenarsi e prepararsi alla corsa conclusiva ma anche durante gli incontri con preparatori atletici e professionisti ed esperti incentrati sul benessere psicofisico e sull'alimentazione”.

La manifestazione ha coinvolto le classi quarta e quinta della primaria e le classi della scuola secondaria di primo grado, accompagnate da insegnanti, tecnici e professionisti impegnati nel progetto. L’evento è stato inoltre occasione di confronto con dirigenti scolastici, docenti, enti del terzo settore e amministrazioni locali interessati a replicare l’esperienza in altri contesti educativi. “Let’s Run Together” nasce con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale attraverso un percorso articolato su tre pilastri fondamentali: preparazione atletica, educazione alimentare e mental coaching. Allenamenti in presenza e moduli online hanno accompagnato gli studenti fino alla partecipazione alla corsa “Run for the Whales”, simbolo del progetto.

“Attraverso lo sport, i partecipanti hanno sviluppato abilità trasversali, costruito nuove amicizie e sperimentato il potere educativo della corsa: disciplina, autostima, rispetto delle regole e dell'altro, capacità di porsi obiettivi e di lavorare per raggiungerli”, ha sottolineato il presidente Igor Varnero. Il programma di allenamento è stato sviluppato dai coach dell’A.S.D. Pro San Pietro, mentre la parte formativa ha visto il contributo del dottor Gianfranco Trapani sul tema della salute del giovane sportivo e del dottor Stefano Beschi sull’alimentazione. Importante anche il ruolo delle biologhe dell’associazione Delfini del Ponente, che hanno proposto incontri dedicati all’ambiente marino e alla sensibilizzazione sulla tutela del mare, in linea con i valori della “Run for the Whales”.

Il progetto è stato realizzato con il cofinanziamento del programma Erasmus+ dell’Unione Europea, tramite l’agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura EACEA.