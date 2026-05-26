Motori. Il sanremese Kevin Liguori protagonista sul circuito di Nizza Monferrato

Sul circuito Alessandrino di Nizza Monferrato si è svolto il terzo round del campionato R-One 2026, organizzato da IRK Promotion. Il sanremese Kevin Liguori si è schierato al via insieme al suo team Goats RT Red reduci dalla seconda posizione nel secondo Round sul circuito Bresciano di Franciacorta.

Dopo una media pioggia nelle prove libere del venerdì sera, un caldo sole ha accompagnato i 45 team provenienti da varie parti d’Europa nel sabato di gara. La prova di qualificazione, ha visto il Goats RT Red qualificarsi in seconda posizione, grazie ad un’eccezionale lavoro da parte del compagno di squadra di Kevin, il Bergamasco Bruno Colombo.

La partenza della gara, ha visto Colombo protagonista di un contatto in curva 2 che gli ha fatto perdere molte posizioni, ma il team non ha perso il focus e ha iniziato ad imprimere la strategia e il passo gara accordato.

A differenza del resto del campionato, la gara sul circuito Pista Winner è necessariamente divisa in 2 gara da 4 e 6 ore, causa regole stringenti comunali.

Per questo motivo, le due gare assegnavano un punteggio in base alla posizione di arrivo, così poi da venire sommati e sancire le posizioni finali. Sfida ancora più ardua, ma che Liguori, insieme al suo team formato da Colombo e l’altro Bergamasco, Daniele Rossi, capitanati dal Team Manager Andrea Pirola, anch’esso di Bergamo, ha saputo tradurre nel migliore dei modi, conquistando una P8 nella gara da 4 ore, ed una P12 nella 6 ore.

Questi due risultati, figli di una strategia e un passo gara formidabili, gli ha permesso di imprimere il loro nome sulla coppa del primo posto della top class EK1, davanti al conosciuto Team Belga PF Racing, 3 volte Campione del mondo Rental Karting.

Dopo questo ottimo risultato, il Team Red conquista la prima posizione in campionato, contando lo scarto del punteggio di una gara, come scritto da regolamento.

"Il format della gara ci ha messo a dura prova - commenta Kevin - nel briefing del giovedì pre gara, con i miei compagni abbiamo chiarito e definito la strategia, che sapevamo sarebbe stata davvero importante per mantenere il focus. Il Piro, ovvero il TM Andrea Pirola,è stato un orologio svizzero, e ha permesso che tutto funzionasse a dovere. Noi piloti in pista abbiamo martellato sempre con un ottimo passo gara, e il risultato è arrivato finalmente".

"L’inizio dell’anno non è stato dei migliori - continua Kevin - il primo Round abbiamo fatto molta difficoltà , poi abbiamo recuperato con il secondo posto al secondo appuntamento, quindi mancava solo la vittoria, che è arrivata finalmente. Altra grande soddisfazione è di aver vinto davanti al Team Belga PF Racing, 3 volte campioni del mondo Rental Karting, l’ultimo conquistato proprio nel 2026".

"Devo sempre ringraziare - conclude il sanremese - come sempre i miei sponsor, Irideo Invisible Energy, Sistel Telecomunicazioni e VL impianti SRL. E ora testa al quarto Round nuovamente a Franciacorta (BS) il 26/27 giugno".