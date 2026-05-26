Imperia Calcio conferma Marco Iovine alla guida del Settore Giovanile per la stagione 2026/27

L’Imperia Calcio ha ufficializzato la conferma di Marco Iovine nel ruolo di Responsabile Sportivo e Tecnico del Settore Giovanile per la stagione sportiva 2026/27.
La decisione della società si inserisce nel segno della continuità e della volontà di proseguire il percorso di crescita del progetto giovane nerazzurro, valorizzando il lavoro svolto nelle ultime stagioni.
Marco Iovine rappresenta infatti una figura di riferimento all’interno del settore giovanile grazie alla professionalità, alla presenza costante e all’esperienza maturata nel calcio professionistico tra Serie B e Serie C.
Con questa conferma, l’Imperia Calcio vuole proseguire il lavoro portato avanti finora, continuando a puntare su passione, identità e attenzione quotidiana alla crescita dei ragazzi, valori fondamentali del progetto nerazzurro anche per la prossima stagione.