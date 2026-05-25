L’assessore Sindoni riceve la Virtus Sanremese: i complimenti del Comune per i successi raggiunti

Questo pomeriggio l’assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni ha ricevuto la Virtus Sanremese per congratularsi per la vittoria del “Campionato di Prima Categoria” e della “Coppa Liguria”. Presenti per la Virtus, la dirigenza con Massimiliano Moroni, Pino Fava, Ivano Napolitano, l’allenatore Marco Prunecchii e il capitano Luigi De Mare.

“Questa doppietta – ha dichiarato l’assessore Sindoni – dimostra come l’impegno e la passione possano portare lontano. Rivolgo i più sinceri complimenti alla dirigenza, allo staff tecnico e a tutti i giocatori per aver raggiunto questo traguardo. Il grande lavoro della società rafforza il nostro impegno come amministrazione. Il Comune continuerà a sostenere tutto il movimento sportivo cittadino attraverso investimenti mirati, risorse e bandi, perché crediamo che lo sport sia il motore della crescita sociale e turistica della nostra città”.