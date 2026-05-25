Olimpia Basket Under 14 in finale regionale dopo 15 anni: battuta Aurora Chiavari e sogno titolo storico regionale

L’Olimpia Basket Under 14 conquista un traguardo storico e stacca il pass per le finali del campionato regionale, superando con autorità l’Aurora Chiavari e riportando la società in una finale dopo circa 15 anni di assenza. Con una prestazione solida e concreta, i “Cavalli” guidati da coach Francesco “Vicius” Vitale si impongono nella serie playoff e chiudono Gara 2 con il punteggio di 60-46, completando così il percorso verso l’atto conclusivo della stagione.

«Se l’accesso ai Play Off era il traguardo stagionale – ha commentato Vitale – ora i ragazzi raggiungono un risultato storico per la società. Da quarta classificata ai playoff, le aspettative erano limitate alla semifinale contro l’imbattuta Aurora Chiavari, ma con due prove intense siamo riusciti a superare un avversario di grande valore». Ora l’attenzione si sposta sulla finale regionale, che vedrà l’Olimpia affrontare la ABC New Ponente in una serie al meglio delle tre gare per l’assegnazione del titolo. Una sfida tutta ponentina che conferma la crescita del movimento giovanile locale, evidenziata anche dai risultati delle categorie Under 13 ed Esordienti, sempre più competitive a livello regionale.

Olimpia Basket 60 – Aurora Chiavari 46

Olimpia: Naso, Di Stefano (2), Cuko (7), Capuccini (4), Casella, Puglia (7), Lorenzi (6), Gorgone (12), Laura (7), Nobile, Ravasio (15), Bianchi.

Coach: Vitale

Nel frattempo arrivano buone notizie anche dalle altre categorie dell’Olimpia. Gli Esordienti di coach Ezio Arduino centrano due vittorie nella seconda fase interprovinciale, superando prima Andora (12-4) e poi Bordighera (10-6). Un gruppo misto, composto da molte ragazze e ragazzi sottoleva, che sta mostrando una crescita costante in termini di intensità, continuità negli allenamenti ed esperienza in partita, confermando i progressi dell’intero settore giovanile. Il percorso proseguirà venerdì con l’ultima gara contro Alassio, prima dell’avvio della fase finale del torneo regionale.

Attesa anche per le “Supergirls” dell’Olimpia, già qualificate alla fase finale femminile in programma il 6 giugno a Savona. Le ragazze, dominatrici del campionato interprovinciale, si presentano come una delle realtà più promettenti del panorama giovanile ligure, pronte a misurarsi su scala regionale e in prospettiva futura nel campionato NBAjr Liguria.