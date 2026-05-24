La pallavolista sanremese Rebecca Scialanca alla Consolini Volley: il nuovo libero sceglie San Giovanni per rilanciarsi

La Consolini Volley continua a prendere forma in vista della prossima stagione e aggiunge un tassello importante al proprio roster: la sanremese Rebecca Scialanca sarà il nuovo libero della formazione romagnola.

Nata a Sanremo il 29 maggio 2005, Scialanca rappresenta uno dei profili più interessanti tra i giovani liberi italiani. Cresciuta nella Riviera Volley Sanremo, ha messo in mostra fin da subito ottime qualità difensive, personalità e una notevole capacità di lettura del gioco. Rapidità, affidabilità in ricezione e intensità nella fase difensiva sono diventate nel tempo le sue caratteristiche distintive. Nel 2020 arriva la chiamata del Cuneo Granda Volley per il salto in Serie B2, prima di proseguire il proprio percorso tra Busnago e Gorle. A soli 18 anni conquista anche la prima esperienza in Serie A1 con la maglia del Volley Bergamo 1991, confermando una crescita costante e una maturità non comune per la sua età.

Nel gennaio 2024 la scelta di ripartire dalla Serie A2 con Esperia Cremona per trovare maggiore continuità e minuti in campo, una decisione che ha evidenziato tutta la sua ambizione e la voglia di mettersi nuovamente in gioco. Successivamente è arrivato il ritorno in A1 con Cuneo, seguito dall’esperienza al Monviso Volley nella stagione 2025-2026.

Entusiasta della nuova avventura, Scialanca ha spiegato le ragioni della sua scelta, puntando soprattutto sulla possibilità di crescere dal punto di vista tecnico e umano: “Dopo la stagione scorsa, che mi ha lasciato qualche dubbio in più su me stessa, sento il desiderio di rimettermi in gioco e continuare a crescere, soprattutto dal punto di vista tecnico, con un allenatore preparato come Massimo Bellano. Ho scelto San Giovanni perché me ne hanno parlato tutti molto bene, descrivendolo come un ambiente unito, quasi una grande famiglia. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione, lavorare tanto e dare il massimo per aiutare la squadra”, ha dichiarato il nuovo libero della Consolini Volley.