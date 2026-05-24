Calcio femminile, Matuziana Under 15 protagonista ad Antibes: ottimo torneo e Coppa Fair Play

Bellissima giornata per le nostre Under 15 al Torneo Femminile organizzato dalla società F.C. Mougins, sul bellissimo campo di Antibes. La Matuziana, come unica squadra 'straniera' del torneo, si è fatta valere alla grande, classificandosi al 7° posto su 12 squadre partecipanti.
Ecco com'è andata sul campo:
- R.C Grasse 0 - 0 Matuziana
- Matuziana 0 - 3 F.C Mougins
- Matuziana 3 - 1 ASPTT Nice
- Matuziana 1 - 1 F.C Riviera
- U.S Valbonne 1 - 0 Matuziana
- Matuziana 3 - 0 Mouans Sartoux
Oltre alla splendida esperienza e alla crescita sul campo, le biancoazzurre si portano a casa anche la Coppa Fair Play.