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Sport | 24 maggio 2026, 11:35

Calcio femminile, Matuziana Under 15 protagonista ad Antibes: ottimo torneo e Coppa Fair Play

Le biancoazzurre chiudono al 7° posto al Femminile F.C. Mougins e tornano a casa con un riconoscimento che premia gioco, impegno e correttezza

​Bellissima giornata per le nostre Under 15 al Torneo Femminile organizzato dalla società F.C. Mougins, sul bellissimo campo di Antibes.  La Matuziana, come unica squadra 'straniera' del torneo, si è fatta valere alla grande, classificandosi al 7° posto su 12 squadre partecipanti.

​Ecco com'è andata sul campo:

​- R.C Grasse 0 - 0 Matuziana
- Matuziana 0 - 3 F.C Mougins
​- Matuziana 3 - 1 ASPTT Nice
- Matuziana 1 - 1 F.C Riviera
- U.S Valbonne 1 - 0 Matuziana
- Matuziana 3 - 0 Mouans Sartoux

 Oltre alla splendida esperienza e alla crescita sul campo, le biancoazzurre si portano a casa anche la Coppa Fair Play.

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