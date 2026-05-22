Pallamano, weekend finale di stagione: l'Abc Bordighera va in trasferta (Foto)

Ultimo fine settimane di gare per l'Abc Bordighera. Entrambe le squadre di pallamano saranno impegnate fuori casa.

La Seniores sarà in trasferta a Nizza contro la capolista ASBTP. "Chiudiamo un'annata intensa con entrambe le squadre in trasferta" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Sabato alle 18 la prima divisione maschile scenderà in campo al Gymnasium d'Eucalyptus di Nizza contro la ASBTP, leader del girone. Una sfida che chiude il campionato tra due delle formazioni più in forma dell'annata: Nizza al 1° posto, Bordighera al 4°. Per i liguri è l'occasione di chiudere con una prestazione di carattere contro la capolista".

"È stata una stagione di transizione, segnata dall'ingresso del nuovo staff tecnico con Pierangelo Torielli e Ivano Perilli" - dice la dirigenza - "L'obiettivo era amalgamare un gruppo giovanissimo con alcuni giocatori di esperienza rientrati in Riviera per dare un contributo alla società nell'anno del 55° anniversario. Il lavoro iniziale è stato impegnativo, ma nelle ultime settimane la squadra ha assimilato gli insegnamenti e ha iniziato a esprimere una pallamano veloce e spettacolare. Una crescita che dà fiducia in vista del futuro".

L'under 14 sarà, invece, impegnata in una doppia sfida per il 5° posto a San Martino Siccomario. "Domenica tocca ai ragazzi dell'under 14 maschile, impegnati sul campo del San Martino Siccomario contro il Cologne. Due partite per decidere il 5° e 6° posto finale. Dopo un anno di crescita, l'obiettivo è chiudere con lo stesso spirito con cui si è lavorato ogni settimana" - afferma l'Abc Bordighera - "Eccellente il lavoro svolto dai tecnici Stefania Conte, Luciano Martin e Patrizia Bastianelli, che con passione e impegno hanno cercato di trasmettere ai giovani atleti tutte le loro conoscenze sia sportive che umane".

"La società chiude un anno importante anche fuori dal campo" - sottolinea la dirigenza facendo un bilancio - "Nonostante gli sforzi economici e organizzativi, è riuscita a organizzare un torneo internazionale a inizio stagione in ricordo di Silvano Delicati e Rinaldo Gazzoni. Ha partecipato a tutti i campionati, organizzato corsi di formazione con le federazioni francese e italiana, festeggiato i 55 anni di fondazione con partite incontri e commemorazioni per tutte le figure societarie che hanno contraddistinto la storia della società fino ad ora e riportato la pallamano nelle scuole del territorio, ridando alla disciplina una visibilità che mancava da anni".

Grande soddisfazione anche per Alessandro Benini, cresciuto nella pallamano Ventimiglia e rientrato quest'anno a Bordighera dopo l'esperienza a Monaco. "Il suo contributo è stato fondamentale per i più giovani, coronato dalla convocazione in nazionale di beach handball per i tornei di preparazione ai Mondiali" - mette in risalto l'Abc Bordighera - "Il prossimo appuntamento, se possibile, sarà la Coppa Italia Under 14 a Misano Adriatico dal 7 al 12 luglio. Un grazie va a tutti gli sponsor che hanno creduto in questo progetto, ai dirigenti, ai tecnici, agli atleti e soprattutto a tutte le famiglie che hanno scelto di affidare l'educazione sportiva e umana dei propri ragazzi all’Abc Bordighera".