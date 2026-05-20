Basket integrato e inclusione: al Liceo Colombo di Taggia studenti e ragazzi Anffas insieme in campo

Si è svolto questa mattina, mercoledì 20 maggio, nella palestra del Liceo Sportivo C. Colombo di Taggia, l’ultimo appuntamento dell’attività formativa inserita nel piano curriculare annuale dell’istituto sanremese e dedicata all’inclusione tra persone con disabilità intellettiva e relazionale e studenti normodotati. L’iniziativa ha coinvolto gli alunni di diverse classi del liceo, guidati dai docenti di Scienze Motorie Rudy Squillace e Mircea Vitan, insieme ai giocatori del gruppo squadra di ANFFAS Sanremo, di età compresa tra i 18 e i 52 anni, impegnati da inizio anno in un programma di allenamenti di Basket Integrato Overlimits presso la sede dell’associazione.

L’appuntamento odierno, coordinato dal referente del progetto prof. Massimo Sabatino, ha visto protagonisti gli studenti della classe 2L S., che hanno condiviso il campo con la squadra di ANFFAS Sanremo apprendendo i principali fondamentali della pallacanestro, prima della conclusione con una festosa partitella finale. “Go In! Basket Integrato Overlimits” punta infatti a promuovere attraverso lo sport valori come integrazione, partecipazione e inclusione sociale, favorendo momenti di crescita comune tra giovani studenti e persone con disabilità.

Esperienze analoghe erano già state realizzate nei mesi scorsi anche al Liceo Sportivo G. Bruno di Albenga e all’I.I.S.S. Giancardi Galilei Aicardi di Alassio-Albenga, nell’ambito dello stesso progetto promosso dalla Associazione Basket Integrato Overlimits Albenga. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al finanziamento di Fondazione CARIGE, in collaborazione con Compagnia di San Paolo, nell’ambito del bando “Supporter” 2025. Il progetto vede inoltre la partnership di EPS Libertas Liguria, ANFFAS Albenga, ANFFAS Sanremo, Liceo Sportivo C. Colombo Taggia/Sanremo, Liceo Sportivo G. Bruno di Albenga e I.I.S.S. Giancardi-Galilei-Aicardi Alassio/Albenga.