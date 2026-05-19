Riviera Triathlon 1992 protagonista a Loano: podio per Achille Moraglia De Lucis e successo di Trimarchi

Nel fine settimana appena trascorso, Loano ha ospitato alcune importanti gare di triathlon valide come finale del Circuito Nord Ovest e del Triathlon Sprint Silver, con gli atleti della Riviera Triathlon 1992 capaci di mettersi in evidenza grazie a risultati di grande prestigio.

La giornata di sabato, dedicata alle categorie giovanili, ha regalato soddisfazioni con il brillante 3° posto assoluto di Achille Moraglia De Lucis nella categoria cuccioli (8-9 anni). Il giovane atleta matuziano ha dominato la frazione di nuoto, salvo poi cedere nella prova ciclistica al ritmo di Mattia Biava, futuro vincitore della gara. Emozionante anche il duello finale con Damiano Libbi, secondo al traguardo, al termine di una competizione combattuta fino agli ultimi metri. La prova prevedeva 50 metri di nuoto, 1,5 km di bici e 500 metri di corsa.

Domenica spazio invece al Triathlon Sprint (750 metri di nuoto, 20 km di bici e 5 km di corsa), dove Gaetano Trimarchi ha firmato una prestazione di assoluto rilievo conquistando la vittoria nella categoria M6 (65-69 anni) e chiudendo al 46° posto assoluto con il tempo di 1h08’17”. Buona anche la prova di Davide Baldizzone, che ha terminato la gara al 48° posto assoluto, centrando inoltre il 6° posto nella categoria M2 (45-49 anni).

I risultati ottenuti sulle strade e nelle acque di Loano confermano la crescita costante della Riviera Triathlon 1992, società sportiva con sede a Sanremo impegnata nella promozione del triathlon e delle discipline affini in tutta la provincia di Imperia. Il club continua infatti a valorizzare sia il settore giovanile sia gli atleti age group, rappresentando una realtà sempre più competitiva nel panorama regionale e nazionale.