Pallavolo. Riviera Volley Sanremo, l'under 13 maschile chiude al terzo posto le finali regionali

Chiude al terzo posto le finali regionali di categoria la formazione Under 13 maschile targata Zanotto Sanremo, espressione del settore giovanile del Riviera Volley.

Un piazzamento di tutto rispetto ottenuto al cospetto di compagini di buon livello e attrezzate per sviluppare al meglio la pallavolo a livello giovanile.

Per il team sanremese quello che è arrivato dalle strutture di Arenzano e di Voltri, sedi delle gare decisive per l’assegnazione del titolo regionale, è comunque un segnale importante che conferma la validità del lavoro compiuto quest’anno dalla società giallonera che ha impegnato molte delle proprie energie nella valorizzazione del proprio settore giovanile centrando sin da subito risultati importanti e stimolanti in chiave futura.

Notevole, a fianco dei dirigenti sanremesi e dai piccoli atleti e dalle loro famiglie, il lavoro svolto dal responsabile tecnico del Riviera Volley, Rocco Dichio che a fine percorso ha così commentato:

«Arrivavamo a queste finali regionali già orgogliosi del percorso fatto con la vittoria del campionato territoriale 6 contro 6, un traguardo che per noi rappresentava già qualcosa di importante. Sapevamo però che alle regionali il livello sarebbe stato altissimo, contro realtà molto strutturate come le formazioni di Spezia e Genova.

Nonostante questo, i ragazzi hanno affrontato ogni gara con coraggio e personalità, conquistandosi il podio regionale. La finale per il terzo posto aveva per noi un significato particolare: di fronte c’era il Alassio Toirano, squadra che nel campionato territoriale 6 contro 6 avevamo affrontato più volte senza mai riuscire a vincere, uscendo sempre sconfitti 3-2. Riuscire a batterli oggi con un netto 2-0 dà ancora più valore a questo risultato.

Portiamo a casa uno storico terzo posto regionale per il Riviera Volley Sanremo, ma soprattutto la consapevolezza di aver costruito qualcosa di importante. Questi ragazzi hanno dimostrato crescita, attaccamento alla maglia, spirito di sacrificio e voglia di stare insieme. Vederli festeggiare così, uniti e felici, è la soddisfazione più bella. Questo podio deve essere un punto di partenza per il futuro».