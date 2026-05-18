Tiro con l'Arco: Archery Club Ventimiglia protagonista al Trofeo Pinocchio e oro per Vittoria Bellan a Venaria Reale

I baby arcieri liguri in gara al Trofeo Pinocchio “fase estiva”, organizzata dalla compagnia Arcieri San Bartolomeo Sabato 16 Maggio, si è svolta una gara per la qualificazione alla fase nazionale che si svolgerà a Terni. Si è svolta Sabato 16 Maggio a Veneria Reale, Torino, una gara 70 – 60 – 50 round, e l'Archery Club Ventimiglia era presente con 1 arciera, Vittoria Bellan con l'arco compound la quale è salita sul podio al primo posto.

Questi i risultati del trofeo pinocchio:

Anno 2015-16-17

3° Leandro Franco

4° Gabriele Bergamasco

6° Giorgio Gallucci

Anno 2013

3° Elia Gallucci

4° Noè Giubilato

Gli arcieri erano accompagnati dagli istruttori Laura Lorenzi, Ido Ferraldeschi e l'arciere Michele Foti. Prossima gara il 14 Giugno a Genova