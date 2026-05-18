Tiro con l'Arco: Archery Club Ventimiglia protagonista al Trofeo Pinocchio e oro per Vittoria Bellan a Venaria Reale

I baby arcieri liguri in gara al Trofeo Pinocchio “fase estiva”, organizzata dalla compagnia Arcieri San Bartolomeo Sabato 16 Maggio, si è svolta una gara per la qualificazione alla fase nazionale che si svolgerà a Terni. Si è svolta Sabato 16 Maggio a Veneria Reale, Torino, una gara 70 – 60 – 50 round, e l'Archery Club Ventimiglia era presente con 1 arciera, Vittoria Bellan con l'arco compound la quale è salita sul podio al primo posto.
Questi i risultati del trofeo pinocchio:
Anno 2015-16-17
3° Leandro Franco
4° Gabriele Bergamasco
6° Giorgio Gallucci
Anno 2013
3° Elia Gallucci
4° Noè Giubilato
Gli arcieri erano accompagnati dagli istruttori Laura Lorenzi, Ido Ferraldeschi e l'arciere Michele Foti. Prossima gara il 14 Giugno a Genova