Ginnastica. Gym Insieme Sanremo, un mese di maggio ricco di eventi e grandi appuntamenti sportivi

Il mese di maggio si è aperto con un'ottima prestazione delle veterane della squadra agonistica della ASD Insieme Sanremo impegnate, la scorsa domenica 3 maggio, a S. Eusebio nelle gare della Federazione Ginnastica d'Italia.

La squadra composta da Rebecca Amoretti, Enkela Dalani, Giorgia Giovannini e Matilde Pescador, al suo esordio nel Campionato a squadre di Eccellenza, è riuscita a conquistare un ottimo 3° posto con una gara precisa e pulita su tutti gli attrezzi.

La settimana successiva, sabato 9 maggio, l'associazione sanremese, ha organizzato il secondo appuntamento stagionale per lo CSEN Liguria, il Trofeo Città di Sanremo, trasformando la palestra in un vibrante palcoscenico di ginnastica artistica.

Oltre 140 ginnaste e ginnasti si sono messi in gioco con determinazione ed entusiasmo, sfidandosi nelle diverse specialità della disciplina. Sotto gli occhi attenti dei giudici e del pubblico, gli atleti si sono alternati tra parallele, trave, mini trampolino, volteggio e corpo libero.

Pioggia di podi per la ASD Insieme Sanremo, oltre al successo organizzativo che ha confermato la macchina dell'associazione come una garanzia per il circuito regionale, a brillare sono state soprattutto le atlete di casa.

Le ginnaste della Gym Insieme hanno dimostrato un livello di preparazione tecnica eccellente, frutto di mesi di duro lavoro, riuscendo a conquistare il gradino più alto del podio in moltissime delle categorie in gara. Grande soddisfazione è stata espressa dalle istruttrici del sodalizio, che ci tengono a fare alcuni ringraziamenti speciali: "Vogliamo ringraziare prima di tutto i nostri atleti per l’impegno dimostrato e la costanza negli allenamenti. Un grazie sincero va anche alle società liguri che hanno partecipato all'evento, contribuendo a creare un clima di sana competizione e, come sempre, un ringraziamento speciale ai genitori, la cui disponibilità e supporto sono fondamentali per la nostra attività. Ma noi non ci fermiamo mai, prossima tappa: i Nazionali di Cesenatico”.

Non c’è tempo per riposarsi sugli allori, infatti, a fine maggio le ginnaste più esperte della ASD Insieme Sanremo scenderanno in campo gara a Cesenatico per difendere i colori dell'associazione e della Liguria nelle attesissime finali dei Campionati Nazionali.