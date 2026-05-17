Salvini “Revoca cittadinanza a stranieri che commettono gravi reati”

ROMA (ITALPRESS) - "La politica non può inseguire la cronaca però partendo dai gravi fatti di Modena e da come sono stati raccontati, ricordo che ci sono alcune proposte che la Lega porta avanti da mesi, faccio un esempio, quello che accade deve semmai accelerare dei processi che a volte la politica rende troppo lunghi, è già in discussione, in prima commissione alla Camera, una proposta di legge che prevede la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso dell'intervento di chiusura della 11esima edizione della scuola politica della Lega. "La cittadinanza non può essere a vita" ha aggiunto Salvini "uno stupro, un omicidio, una rapina a mano armata, non comportano una riflessione? Per quello che mi riguarda sia una cittadinanza, sia un permesso di soggiorno dati ad uno straniero sono un atto di fiducia e generosità del popolo italiano che ti apre le porte, ti offre rispetto e in cambio ti chiede rispetto, non può essere un contratto firmato a vita, se commetti un reato gravo un paese serio di revoca la cittadinanza e ti espelle immediatamente, è legittima difesa". foto: IPA Agency(ITALPRESS).
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