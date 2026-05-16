Sanremo festeggia a Roma il trionfo dell’Inter in Coppa Italia (Foto)

Anche Sanremo è stata presente a Roma per la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio: la partita è stata infatti anche occasione per i gruppi di tifosi locali che, con il folto gruppo di rappresentanti di Savona e Genova, oltre ovviamente alla compagine sanremese, si sono recati in direzione della capitale per vedere la formazione nerazzurra alzare il secondo trofeo della stagione, dopo la vittoria per 2-0 contro i biancocelesti.

In rappresentanza dell'Inter club Sanremo erano presenti la presidentessa Katia Cremieux e Mimmo Muller, partiti in mattinata dalla Riviera: "Un'esperienza entusiasmante" raccontano una volta rientrati nella giornata di giovedì, con una coppa in più come compagna di viaggio.