Sanremo Rugby, un sabato di sport tra tre regioni: dalle femminili a Parma ai piccoli leoni protagonisti al Trofeo del Galletto

Un sabato tra Liguria, Emilia e Lombardia per le formazioni del Sanremo Rugby.

Le femminili Under 14 e Under 16 (con Cus Genova, Amatori Genova e Province dell’Ovest) hanno giocato alla Cittadella del Rugby di Parma, mentre l’Under 14 (insieme a Reds e Savona) ha disputato il proprio raggruppamento al campo “Androne” di Recco insieme a Cus Genova, Amatori Genova e Province dell’Ovest, oltre ai padroni di casa.

Infine, le Under 8, 10 e 12 sono state protagoniste del Trofeo del Galletto al campo “Venegoni Marazzini” di Parabiago.

“È sempre bello incontrare Parabiago e confrontarsi con realtà così strutturate e preparate - dichiara l’allenatore dell’Under 8, Flavio Di Malta - i nostri leoni, al completo, hanno giocato senza sosta ottenendo grandi soddisfazioni”.

“Un’esperienza stupenda - aggiunge Stefano Formaggio, tecnico dell’Under 10 - i ragazzi si sono confrontati con i pari età di diverse regioni in un torneo in linea con i valori federali e del rugby nazionale con tutti i partecipanti che sono stati premiati indipendentemente dalla classifica finale”.

Per l’allenatore dell’Under 12, Manuel Calabrò, “è stata una bellissima esperienza che ha unito molto il gruppo, abbiamo affrontato squadre di alto livello ottenendo ottimi risultati dentro e fuori dal campo. Siamo molto orgogliosi”.

“Con le Under 16 abbiamo disputato due partite, le ragazze si sono comportate bene - così il coach delle formazioni femminili, Franco Parini - nell’Under 14 la squadra si è amalgamata bene anche con le nuove compagne di Genova che erano al loro esordio e sono state accolte bene nel gruppo”.

“La squadra ha giocato a 13, un rugby diverso da quello a cui siamo abituati - conclude Diego Capelli, allenatore dell’Under 14 - i ragazzi si sono comportati bene e sono riusciti a creare delle belle situazioni di gioco. È stato un torneo impegnativo e abbiamo avuto modo di giocare con squadre fisiche, i leoncini hanno risposto al meglio e, quando hanno avuto l’occasione, hanno proposto buone scelte di gioco. La squadra ha mostrato carattere, e, anche nei momenti di difficoltà, si è dimostrata unita e con voglia di reagire”.