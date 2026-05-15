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Sport | 15 maggio 2026, 12:55

Ospedaletti, si chiude dopo due stagioni il rapporto con Carmelo Luci: il tecnico saluta la famiglia orange

Luci lascia la prima squadra e la Juniores dopo il biennio al fianco di Fabio Luccisano: “Scelta condivisa, grazie a società, staff e giocatori. Spero sia solo un arrivederci”

Carmelo Luci

Carmelo Luci

Si separano le strade di Carmelo Luci e dell’Ospedaletti. Il collaboratore tecnico della prima squadra e della Juniores lascia la famiglia orange dopo due stagioni al fianco dell’amico di sempre, Fabio Luccisano.
È stata una scelta condivisa dopo due anni insieme, spero non sia un addio ma un arrivederci alla famiglia orange che mi ha accolto - dichiara mister Luci al momento dei saluti - voglio ringraziare il presidente Luca Barbagallo, Giorgio Bordero, tutti i dirigenti e le persone vicine all’Ospedaletti: Franco Martino, Aldo Bazzoli, Enrico Vella, Maria, tutti i giocatori, mio fratello Fabio Luccisano, Giuseppe Messina, Paolo Lamberti, “cugino”, Carla e Andrea. A tutti faccio un grande in bocca al lupo per il futuro”.

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