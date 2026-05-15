Ospedaletti, si chiude dopo due stagioni il rapporto con Carmelo Luci: il tecnico saluta la famiglia orange

Si separano le strade di Carmelo Luci e dell’Ospedaletti. Il collaboratore tecnico della prima squadra e della Juniores lascia la famiglia orange dopo due stagioni al fianco dell’amico di sempre, Fabio Luccisano.

“È stata una scelta condivisa dopo due anni insieme, spero non sia un addio ma un arrivederci alla famiglia orange che mi ha accolto - dichiara mister Luci al momento dei saluti - voglio ringraziare il presidente Luca Barbagallo, Giorgio Bordero, tutti i dirigenti e le persone vicine all’Ospedaletti: Franco Martino, Aldo Bazzoli, Enrico Vella, Maria, tutti i giocatori, mio fratello Fabio Luccisano, Giuseppe Messina, Paolo Lamberti, “cugino”, Carla e Andrea. A tutti faccio un grande in bocca al lupo per il futuro”.